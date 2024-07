Así fue como un profeta le dijo a Ana Maldonado que debía casarse por segunda vez

“Yo fui a un restaurante que me invitaron a comer con mis hijos, y entonces ahí había profetas, y uno de ellos, no soy mucho de ir atrás de los profetas, no soy mucho de estarlos persiguiendo, sino cuando Dios quiere hablarme una palabra a mí, yo lo entiendo y lo sé. El profeta es impulsado o tiene un ímpetu o un impulso hacía venir a darme una profecía a mí, no tengo que ir a decirle profetízame, Dios mismo mueve al Espíritu Santo, mueve a los profetas a profetizar ese es mi percibir, mi sentir, mi discernir, como es el profeta”, recordó mientras sostenía la mano de su esposo.

Maldonado, aseguró que tiene grabado y pruebas de lo que el profeta extranjero le mencionó frente a sus hijos, quienes, afirmó, están de acuerdo con que ella inicie una nueva vida para que sea feliz.

“La realidad es que Dios me profetizó, un profeta de Dios, que no es de este país, es de otro país y vino y me habló el Señor te dice que hay una decisión muy importante que tienes que tomar y entonces me dijo: “esa decisión para ti es muy difícil y va a ser muy difícil tomar la decisión y tiene que ser una decisión, pues privada, no cuentes con gente, no cuentes con personas solamente es entre tú y Dios””, confesó.

Añadió: “Dios me habló que él ya había tomado la decisión y que ahora yo tomara la decisión, pero yo pregunté al Señor qué decisión me estás diciendo. Yo le dije al profeta ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Usted me está diciendo que yo me case?, entonces él se río y me dijo exactamente, Dios te está dando a ti esta decisión que tomes y que te debes casar, y pues nosotros ya nos conocíamos, estábamos hablando, nos conocimos, pero Dios le habló también a él”.

Según comentó Ana Maldonado, en pareja oraron y le preguntaron a Dios que les orientara sobre la decisión que estaban por tomar.