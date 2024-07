Profeta Ana Maldonado confirma que se casó por segunda vez: “No solo lo hice por la carne”

“Quiero hacer oficial (...) me casé y que no fue que lo hice, pienso yo, que no solo lo hice por la carne porque yo acudí a la presencia de Dios”, dijo la pastora mientras sostenía la mano de su joven esposo.

La profeta destacó que su esposo, quien se presentó como el pastor Alain, mencionó que es investigador y que tiene muchos títulos, además aclaró que el joven es ciudadano americano, debido a las críticas que han recibido por su relación.

Maldonado reveló que antes de su nuevo matrimonio, buscó la aprobación de sus dos hijos, Bryan y Ronald, quienes siempre le dijeron que debía buscar su felicidad. “Por supuesto, ellos siempre me dijeron a mí, mamá, nosotros te apoyamos”.

Según la profeta Ana, Dios ya había tomado la decisión por ella, pero ella tenía la última palabra. Reveló que tenían mucho tiempo de conocerse con su esposo y después de mucha oración tomaron la decisión de casarse.

“No nos preocupa lo que la gente diga, nos preocupa lo que Dios diga (...) No tengo nada qué esconder, no tengo que esconder mi matrimonio, porque yo no soy de las tinieblas, yo no soy hija de la desobediencia. Soy hija de Dios”, expresó.