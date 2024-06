Aileen Gómez sobre su sorpresivo retorno a la TV: “La oportunidad me buscó a mí”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debo confesarlo. Entrevistar a una persona como la talentosa y deslumbrante venezolana, Aileen Gómez, impone. Su carisma y energía contagiosa iluminan cada rincón, y su historia está llena de sorpresas y momentos que te dejan sin aliento. Aileen es una mujer que no solo brilla por su belleza, sino por la fortaleza y autenticidad con la que enfrenta cada reto.



En medio de risas y reflexiones, Aileen nos abre su corazón y nos permite conocer la pasión y dedicación que la han llevado de regreso a la televisión hondureña.



Nos cuenta con entusiasmo cómo, después de un tiempo fuera de los medios, la oportunidad de volver a la pantalla la buscó a ella. “Estoy súper feliz, estoy súper emocionada, estoy ansiosa. Este regreso a la televisión era algo que ya tenía un ratico queriendo, pero bueno, dije ‘cuando llegue la oportunidad, la voy a tomar’. Y aquí estamos, otra vez, en los medios de comunicación”, nos dice, con una sonrisa que delata su genuina alegría.



La llamada que la trajo de vuelta fue una sorpresa. Aunque había recibido propuestas de otros medios, ninguna había resonado con ella. “Cuando llegó esta llamada yo dije: ‘¡Huy! Vamos a escuchar qué es la propuesta’”, recuerda.



La propuesta, que resultó ser un sueño que alguna vez tuvo en Venezuela, le confirmó que el universo tenía planes para ella. “Si el universo me lo está poniendo en este momento en el camino, es por algo”, reflexiona, mostrando una sabiduría serena sobre los giros inesperados de la vida.

¡Aquí la entrevista completa con Aileen Gómez!

¡Hola, Aileen! Es un placer tenerte aquí. Primero que todo, felicidades por tu regreso a la televisión hondureña. ¿Cómo te sentís al estar de vuelta en la pantalla?



Estoy súper feliz, estoy súper emocionada, estoy ansiosa. Este regreso a la televisión era algo que ya tenía un ratico queriendo, pero bueno, dije ‘cuando llegue la oportunidad, la voy a tomar’. Digamos que no lo busqué, la oportunidad me buscó a mí y me gustó y decidí aceptarla; aquí estamos otra vez en los medios de comunicación.



¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron regresar a la televisión como presentadora?



Wow! Eeeeehhhh... Me sorprendió. Honestamente no me lo esperaba de este medio de comunicación. Yo llegué a recibir un par de llamadas de otros medios con otras propuestas, pero no me gustó mucho el concepto de lo que se quería hacer.



Cuando llegó esta llamada yo dije: ‘¡Huy! Vamos a escuchar qué es la propuesta’. Y luego ya en la reunión me di cuenta que era algo, incluso, que yo hace años en Venezuela en algún momento dije: ‘a mí me encantaría hacer eso que ella hace, refiriéndome a un programa específico de alguien específico en la televisión.



Fue como pensar: ‘Bueno, si el universo me lo está poniendo en este momento en el camino, es por algo, y a partir de ahí me empecé a mentalizar que mi vida iba a cambiar un poquito al aceptarlo porque ahora empieza toda esta exposición, todo este trabajo a nivel nacional, pero me encanta, es parte de... Y es algo que disfruto mucho.



¿Cómo crees que ha evolucionado el papel de la mujer en la televisión y en los medios de comunicación en los últimos años?



Me encanta. Yo siento que cada vez, poco a poco, en todos los ámbitos la mujer se va haciendo más fuerte, más presente, más empoderada en los medios, en la música, en cualquier rol. Hay representantes femeninas que demuestran que las mujeres podemos con todo y podemos llevar adelante exitosos proyectos.



Siento que en un país, que tal vez es muy conservador, es un poco más difícil, pero creo que hay grandes representantes en la pantalla que tal cual, así lo demuestran, y se siguen sumando más. Yo espero estar a la altura de todo el proyecto. Yo estoy enfocada en lo que estoy haciendo y en la oportunidad que me está dando la vida. A mí me encanta lucirme en todo lo que hago.



¿Alguna vez has tenido un momento “trágame, Tierra” en vivo? ¿Cómo lo manejaste?



Ja, ja, já... Sí, mira, una vez me pasó. Estaba cubriendo una feria en Gracias, Lempira, y estábamos en un vivo que estaba viendo todo mundo (era un programa bastante fuerte). Era un enlace desde el Noticiero Hoy Mismo e iba como para varios programas. Bueno, cosas que pasan, dije como una mala palabra... en vez de decir desenvuelto dije “desenvolvido” y me dio mucha pena porque si bien, errar es de humanos, pues como periodistas no podemos permitirnos ni siquiera errores de este tipo. Tuve un cargo moral por diez minutos, pero lo solté y seguí, ja, ja, ja, já.



¿Qué tipo de contenido o segmentos nuevos podemos esperar en este programa de televisión?



Es un programa que de entrada representó un reto para mí porque habla básicamente de chismes, ja, ja, já... De chismes de la farándula nacional e internacional. Ese es el trabajo: chismear, averiguar la vida de los demás. Y es algo con lo que yo nunca me he identificado, nunca a lo que yo le he dedicado energía. Nunca he estado pendiente de la vida de los demás. Ja, ja, já, pero es parte del trabajo y a mí me encantan los retos.



Voy a tener esta función como de paparazzi, buscando chismes en la calle, buscando noticias y estando pendiente de todo lo que pase a nivel nacional. Voy a tener un segmento tal cual ‘Aileen, la paparazzi’ dentro de este programa “El Hilo” y también estaré a cargo, junto con dos compañeros, de dirigir “Las Mañanas del Cinco Sabatino”, que es como una revista digital más relajada. Al final, si a mí no me gusta el chisme, debo confesar que me entretiene un poquito, ja, ja, já...



¿Cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora con tu regreso a la TV?



Mira, ehhhh, me encanta porque siento que hubo mucha buena vibra, mucha alegría, mucha emoción. Siento que compartieron conmigo el entusiasmo de volver a los medios de comunicación. También me di cuenta que había mucha gente que no me conocía, que no sabía quién era yo o no sabe quién soy yo.



Debo confesarte que me sorprendió un montón de gente que tal vez no lo tomó tan bien. He visto comentarios muy locos, muy dañinos... Que si por mis tatuajes, porque soy extranjera. Yo no me los he tomado personalmente, pero sí los he leído. Mi trabajo también es empaparme de la respuesta y lo que piensa la gente. Yo me quedo siempre con la gente que vibra bonito, con la gente linda, que conociéndome o no, se ha alegrado por mí.



Tu carisma y encanto han cautivado a los catrachos. ¿Cuál crees que es el secreto para conectar con el público de una manera tan especial?



Aprecio mucho tus palabras, Sabdy, en serio. Yo siempre he pensado que un truco puede ser mostrarte tal cual eres. Como ser muy tú, ser muy genuina, ser muy natural. Ahora la gente se identifica con lo real.



Sabemos que sos una mujer muy ocupada. ¿Cómo es un día típico en la vida de Aileen Gómez cuando no está trabajando?



Lo difícil de tener un emprendimiento en el rubro de restaurantes es que casi nunca hay descanso. Son pocos los días que tengo libres, pero cuando tengo un día libre o cuando tengo un fin de semana libre no lo pienso dos veces y me voy a la playa, a una piscina a tomar sol... Me encanta asolearme, poner música, tomarme alguito, estar frente al mar. Me encanta salir a comer rico, probar nuevas cosas. El cine también me gusta mucho. Me encanta quedarme descansando en casa, recargando baterías.



AQUÍ HABLAMOS DE TODO UN POCO...

¿Cómo era Aileen de pequeña? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue su infancia? Ja, ja, já... ¡Qué buena pregunta! Mira, ehhh, yo era súper terremotico, era tremenda. Mientras mis amigas del edificio, tal vez estaban jugando la casita, yo estaba montada en un árbol bajando mangos o montada en una patineta o en una bicicleta. Siempre me han encantado los deportes extremos. La adrenalina.



También era muy, ja, ja, já, muy imprudente, era muy curiosa. Mi mamá siempre me decía ‘no seas imprudente’. Creo que me lo dijeron tanto que es algo que he cambiado un montón. Trato de ser muy respetuosa, de no molestar a nadie, de no invadir a nadie. Y sigo amando todo lo que tiene que ver con adrenalina.



¿Qué tal anda ese corazón, Aileen? ¿Sos de las personas que dejan entrar al amor con facilidad o sos como yo, que tengo el corazón bien resguardado? Yo soy mucho de vibras. No siento que tengo mi corazón guardado y que cueste llegarle. Al contrario, yo soy muy enamoradiza y soy muy abierta a las oportunidades de amor. Soy de las personas que te entrego mi confianza en un cien por ciento cuando comenzamos y ya la relación y las situaciones irán descontando ese cien por ciento. No siento que sea difícil llegarle a mi corazón, pero no me llega cualquiera. ¿Cuál ha sido el cumplido más inesperado que has recibido? ¡Huy! Me pones a pensar, ja, ja, já... Bueno. Una vez un amigo me dijo, refiriéndose a mis gustos sexuales, ‘me encanta que te gusten las mujeres y compartas con mujeres, porque... es que eres tan bella que ningún hombre en esta tierra te merece’. Y yo me quedé como: Wow! Ja, ja, já, wow! Me sorprendió, pero me pareció súper lindo el comentario. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido sobre vos misma al estar frente a las cámaras? Que al final siempre logro cumplir los retos que me ponen. Si solo pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué elegirías? Un parlante, una hielera llena y bronceador, ja, ja, já... ¿Qué te daba más miedo de pequeña? Yo le tenía muchísimo, muchísimo miedo a que mi mamá se muriera. Me daba mucho miedo que le pasara algo. Me daba mucho miedo perderla. En ese entonces yo tenía como ocho años de edad. ¡Aaaaah! También le tenía miedo a las cucarachas (les sigo teniendo miedo).













¿Qué es lo que más te gusta de vos? Mi seguridad y mi terquedad. Yo siempre me empodero de lo que tengo que usar, decir o hacer. En una de tus publicaciones en Instagram, mencionaste: “Saber quién eres te hace indestructible... Saber a dónde vas, imparable”. Me encantaría saber, Aileen, ¿cómo visualizás tu futuro y cuáles son los próximos pasos en tu camino? Es una frase que la he recordado mucho estos días. Incluso, quiero repetirla en cualquier post (publicación) que haga. Si uno sabe hacia dónde se dirige, no hay nada que te frene. Siento que estoy en un momento de mi vida en donde puedo empoderarme completamente de lo que voy a hacer. Me siento bien, me siento segura, me siento en paz, me siento tranquila. Siento que esto puede ser el inicio de grandes cosas. A mí me gustan los medios. Soy licenciada en Comunicación Social. ¿Qué emocionantes proyectos tenés planeados para el resto de 2024? Así es. A mí me sorprende lo rápido que está pasando este año. Ahora en junio vamos a celebrar el séptimo aniversario del restaurante Arepa en Tegus. Justamente, de eso van los proyectos para este año. Hay proyectos claros en cuanto a mi emprendimiento, a mi restaurante Arepa en Tegus, tenemos intención de cubrir más zonas en el país.

LAS CORTITAS...

Tres cosas que te pueden hacer llorar... Wow! ¡Qué pregunta, Dios mío! Ja, ja, ja... Ehhhh... Las injusticias, perder oportunidades y la nostalgia. Completa la frase: El mundo necesita más... ¡Amoooooor, amoooooor! ¿Algún hobby (pasatiempo) o talento oculto que tenés y que pocos conocen? Tengo muchos, ja, ja, já. Soy buena para los deportes, amo los deportes. No soy la que mejor canta para nada, pero me he dado cuenta que puedo terminar una canción sin que la gente salga corriendo, ja, ja, já. También amo bailar. Amo salir a bailar. Aileen Gómez siente debilidad por... Ehhhh... Por la comida italiana, ja, ja, já. Amorosa, enojada, perfeccionista, exigente, ¿cómo te describís? Puede ser exigente, perfeccionista (no al nivel obsesivo, pero las cosas deben hacerse bien o no se hacen), terca, estricta, extrovertida, divertida, inteligente, soñadora. También soy romántica, un montón. Finalmente, ¿qué le dirías a todas las personas que te han seguido y apoyado durante todos estos años? Cuando yo recién llegué a Honduras me tocó pasar una situación bien fuerte, que me dejó por el piso. Mi autoestima, mi seguridad, mi confianza, todo estaba por el piso. Pero el cariño de la gente me sacó del hueco en el que yo estaba, me empoderó.



Honduras se ha convertido en mi hogar... Honduras, desde el principio me abrió las puertas, me facilitó una oportunidad de trabajo. Aquí he podido emprender, he podido trabajar, he podido crecer profesional y personalmente.



Yo quiero que sepan todos ustedes que yo siempre, por el resto de mi vida, voy a estar agradecida por abrirme las puertas de su país y de su corazón. Tengo muchísimo amor, muchísimo agradecimiento y muchísimo respeto para ustedes. Yo siempre voy a defender al hondureño de bien, al hondureño feliz, al hondureño constructivo. Me quedo con ustedes siempre.

QUÉ PREFIERE...

¿Poder volar o poder leer la mente? ¡Ay, no! Volar. Siento que si pudiera leer la mente me volvería loca. Siento que volar sería mucho más cool, mucho más útil y mucho más rico. ¿Una copa de vino o una taza de café? Una copa de vino, cien por ciento. ¿Poder decidir el futuro o cambiar el pasado? ¿Puedo decir ninguna? Ja, ja, já... Ehhhh. Pues no sé, es raro, porque yo pienso que el pasado lo forma a uno, las lecciones lo forman a uno, el pasado te hace ser quién eres hoy. Soy fiel creyente de eso, pero hay cosas que cambiaría, hay cosas que corregiría, entonces, tengo que decir que corregir el pasado. ¿Leer un libro o ver una serie? Ver una serie, cien por ciento, ja, ja, já. ¿Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro? Ja, ja, já... Es que... qué miedo, porque imagínate que la escena que me muestren sea una escena terrible, sea una escena de sufrimiento. Diría que un recuento de los mejores momentos del pasado.

Nos despedimos de este espacio con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones en nuestra entrevistada...

Venezuela: Familia.

Arepa en Tegus: Esfuerzo.

Honduras: Hogar.

Nicolás Maduro: No puedo decirla, ja, ja, já.

Roatán: Escape.

El Hilo: Logros.

Xiomara Castro: Desconfianza.

EL HERALDO: Cariño.