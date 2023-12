“La letra era muy inteligente”, dijo. “Trata de este joven Willy, que definitivamente no era la versión loca, cínica, hastiada y descerebrada que vemos en las dos películas anteriores, sino que era muy esperanzado, joven, ambicioso, que no aceptaba un no por respuesta, quizá un poco ingenuo”.

Chalamet también admitió que en ese momento no estaba buscando necesariamente un papel de cantar y bailar. Sin embargo, dijo que Paul King, el director de la película, es uno de esos directores a los que no se puede decir que no.

“Me encanta el teatro musical y me encanta cantar y bailar”, dijo Chalamet. “Y me encantan las viejas películas de Fred Astaire y la original Charlie y la fábrica de chocolate con Gene Wilder. No pensé que tendría la oportunidad de hacerlo, no así. Pero Paul King es uno de esos directores a los que no dices que no”.