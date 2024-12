El embajador japonés Nakahara Jun finaliza su misión diplomática en Honduras

1

Tegucigalpa, Honduras.- “Si me dieran a elegir un país para ser embajador nuevamente, volvería a elegir a Honduras sin dudarlo. Así de valiosa y gratificante ha sido mi experiencia en este hermoso país en el que me he rodeado de un maravilloso grupo de personas”, dijo Nakahara Jun.

El embajador japonés que inició su misión diplomática en Honduras en 2021 y su esposa Saori, fueron despedidos en una ceremonia especial en la que se dieron cita representantes de diversos ministerios y organismos internacionales.

Jun también destacó en sus palabras la esperanzas de profundizar en las relaciones amistosas entre ambos países para los 90° años de Relaciones Diplomáticas Honduras-Japón el próximo año.