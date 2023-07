Seguidores de todo el mundo despiden a Elton John en su último concierto

Vestido con un frac acentuado por brillantes y sus características gafas rojas de gran tamaño, Elton John se sentó al piano después de las 20H00 (18H00 GMT) entre los vítores de los 30,000 asistentes y abrió el recital con uno de sus temas más populares: “Bennie and the Jets”.

Siguió con “Philadelphia Freedom” y “I Guess That’s Why They Call It the Blues”.