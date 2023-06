Concierto histórico en París: Billie Eilish, Lenny Kravitz y Jon Batiste unen fuerzas en defensa del planeta

Los artistas H.E.R., Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish) y Mosimann (arquitecto del sonido del cantante francés Grand Corps Malade) estarán presentes en las festividades gratuitas, previstas en el Campo de Marte (Champ de Mars).

La cantante renunció a los vuelos privados y su gira 2022 “Happier than ever (Más feliz que nunca)”, nombre de su último álbum, proponía eco-pueblos que promovían asociaciones filantrópicas en favor del medio ambiente.

Titulado “Power our planet (Alimenta nuestro planeta): live in París (directo desde París)”, el evento parisino pondrá de relieve la cumbre para un “nuevo pacto financiero mundial” frente al desafío climático, organizado el jueves y viernes en la capital francesa por iniciativa del presidente Macron.

“Tenemos el poder de cambiar las cosas con nuestras voces y nuestras acciones (...) Actúe hoy para salvar el mañana” prosigue el intérprete de “Are you gonna go my way”.

El cantante y guitarrista presentará, al igual que los demás protagonistas, un puñado de canciones, y el concierto tendrá lugar las 17H00 y las 21H30 GMT.