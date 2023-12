Revelan qué royals hicieron comentario racista sobre hijo de Harry y Meghan

LONDRES, INGLATERRA.- En 2021 Meghan Markle puso a temblar a la monarquía británica luego de revelar, durante una entrevista a Oprah Winfrey, que dentro de la familia de su esposo, príncipe Harry, se hicieron comentarios sobre el color de piel que tendría su primogénito Archie.

En ese momento, la exactriz se negó a revelar nombres; sin embargo, las dudas sobre quién sería el royal que hizo el comentario racista comenzó a surgir y al parecer la respuesta ya fue revelada en el libro: “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, escrito por Omid Scobie, un periodista cercano a Meghan y Harry.

Y es que en la traducción holandesa que se hizo sobre el nuevo libro se reveló el nombre de los dos familiares de Harry que hicieron el comentario. Esta acción ha provocado mucha polémica, pues en Inglaterra y en otros países se han omitido los nombres por cuestiones legales.