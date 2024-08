MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El querido conductor del programa “El gordo y la Flaca”, Raúl de Molina, terminó ingresado en el hospital esta semana luego de afirmar que se sentía bastante mal durante una transmisión.

Fue el mismo presentador quien compartió en sus redes sociales los detalles de lo que vivió durante la transmisión del pasado miércoles 28 de agosto.

“Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel, me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana, pero los he tratado de ver, he hablado con los doctores... Pero me sentí tan mal que casi me desmayo aquí, entonces todo el mundo se preocupa, querían llamar al 911, Lili cargó conmigo, llamó a Gloria Estefan, llamó a toda la familia para que en un hospital cercano a Univision me llevaran para allá”, explicó Molina.