Hondureña Maity Interiano se compromete con el productor Anuar Zidán

La presentadora de Univision se encontraba en el segmento ‘Sin rollo’ del programa Despierta América, cuando el público le preguntó: ‘¿Por qué crees que no has encontrado al hombre de tu vida?’.

Ella dejó ver su lado más sensible y se quebró ante la consulta, evidenciando el deseo que tenía de encontrar a un compañero de vida y crear una familia.

“No lo sé, porque si lo supiera ya lo tendría a mi lado. Creo que porque Dios me está preparando para ese momento, para disfrutar el hoy, para disfrutar a mi familia, para acercarme, para quererme. Me está preparando para ese momento”, dijo ella con su voz entrecortada y con sus ojos llenos de lágrimas. Y al parecer, no se equivocó.