Patrón de DC Comics: “Amo sentarme con una hoja de papel y un lápiz”

¿Es una amenaza la IA para la industria de los cómics?

Tenemos que encontrar una manera de vivir en un mundo donde exista, y que el material sobre el cual se basa (la IA) esté correctamente acreditado y compensado.

Pero incluso si fuera aceptado y alguien me pagara para usar un motor de IA, simplemente no lo haría. No creo arte solo para tener algo por lo que me paguen.

Me encanta sentarme con una hoja de papel y un lápiz. Entro en ese estado de ensoñación, pasan horas y parece que han pasado 15 minutos, y al final, tengo esta increíble sensación de satisfacción porque he emprendido este viaje y he creado algo.

¿Escribir algo en una pantalla y obtener algo dos minutos más tarde? Eso sería como robarme la motivación por la cual me metí en este negocio.

¿Qué le inspiró en los primeros años?

Diferentes cosas de diferentes artistas. De Frank Miller (“Batman”) fue la narrativa y cómo componía la paginación, casi como notas musicales.

De John Byrne (“El hombre de acero”) cómo representaba la forma humana.

De Mike Mignola (“Hellboy”), la forma como colocaba las sombras.

Intenté recoger elementos distintos de artistas diferentes e intenté sintetizarlos en algo que pudiera llamar mío.