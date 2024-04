Matthew Underwood de Nickelodeon revela que fue abusado a los 19 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Con el impacto mediático que ha generado la serie de Investigation Discovery (ID) Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el set: el lado oscuro de los niños de la televisión, en su traducción a español) el actor que interpretó a Logan Reese en la serie televisiva Zoey 101, Matthew Underwood reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de su agente en aquel entonces.

“Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram la ex estrella de Nickelodeon.