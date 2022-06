Pati Chapoy deseó que Alex Lora falleciera frente a cámaras

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Pati Chapoy aseguró este viernes que deseaba que el famoso cantante de rock, Alex Lora, falleciera frente a las cámaras de “Ventaneando”.

Las polémicas declaraciones las dio a conocer cuando estaba presentando la entrevista que le hizo el programa.

“Vamos con Alex Lora que dice enfático: ‘No me retiro y quiero morir en el escenario’, espero que (sea) frente a las cámaras de Ventaneando”, dijo Chapoy ante la risa de los otros conductores.

Aunque el comentario paso desapercibido por los demás, dejó ver que se trataba más de una broma que cualquier mensaje mal intencionado.

“Mientras pueda seguir para adelante, no hay que aflojar. Mientras no esté descompuesto, ¿para qué lo arreglamos? A mí me gustaría morirme en el escenario y la Rosa mentándome la madre”, expresó Lora durante la entrevista, sin mencionar nada de lo que dijo la conductora.

En relación a su funeral Lora dijo: “Yo ahora sí que tengo en orden desde hace mucho, como somos una familia pequeña, pues parece que todo está arreglado, aunque en esta vida uno nunca sabe lo que vaya a pasar. En cualquier momento todo puede valer queso, pero mientras nos dure la vida hay que intentar disfrutarla al máximo”.

