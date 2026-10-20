“No puedo verla”: la película sobre el encierro de Wuhan que China estrena tras casi seis años de silencio

Pekín, China.- Una película sobre el confinamiento de Wuhan , la ciudad china donde se detectaron los primeros casos de covid-19, llegará a los cines del país asiático el próximo 6 de noviembre, casi seis años después de concluir su rodaje y en medio del debate sobre la conveniencia de revivir aquella etapa de la pandemia. La cinta, titulada 'Héroes de blanco' (Baiyi Nixingzhe, literalmente "quienes avanzan en dirección contraria vestidos de blanco", en referencia al personal sanitario que acudió a combatir la pandemia), está protagonizada por el actor hongkonés Andy Lau y la actriz china Yang Zishan, bajo la dirección del cineasta Herman Yau, también de Hong Kong, según informaron medios locales.

La producción recrea los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de personal sanitario, pacientes y residentes que afrontaron las consecuencias de la aparición del nuevo coronavirus. El tráiler, publicado junto al anuncio del estreno bajo el título "76 días y noches", muestra hospitales desbordados, restricciones a la movilidad, escasez de suministros y familias separadas por las medidas de aislamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La historia sigue, entre otros personajes, a un matrimonio interpretado por Lau y Yang que se desplaza a Wuhan para colaborar con el personal sanitario durante la emergencia.