Miss Panamá habla tras su expulsión del Miss Universo 2024: No medí las consecuencias

Ciudad de México, México.-Miss Panamá, Italy Mora, rompió el silencio tras su expulsión del Miss Universo 2024 y confesó cuál fue el motivo de la expulsión.

Italy, a través de una historia en su cuenta de Instagram, decidió abrir su corazón y contar todo lo que está pasando tras recibir la terrible noticia el pasado 1 de noviembre.

“En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración, se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación”, explicó la reina panameña.

Confesó que sí había dejado la habitación, cosa que está totalmente prohibida por la organización del Miss Universo, “para maquillarme y recoger items personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias”.