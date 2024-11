“Misión imposible 8” desvela su primer adelanto oficial

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los seguidores de “Misión imposible” finalmente pueden disfrutar de un avance de lo que sería el desenlace de la historia del agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, bajo el título The final Reckoning (“La sentencia final”).

Más de un año después del lanzamiento de la séptima entrega de la franquicia, Cruise retoma su papel como el icónico agente Hunt, en lo que podría ser su último capítulo en la saga que redefinió el género de acción.

Cabe mencionar que esta entrega contará con el regreso de Ving Rhames, Simon Pegg y Hayley Atwell, actores que se han convertido en personajes clave de la saga.

Asimismo, se incorporan nuevas caras que aportarán más dinamismo a la historia, entre ellas destacan: Holt McCallany como el “Secretario de defensa” y Nick Offerman, quien tras su papel en The Last of Us asumirá el rol del presidente de la “Junta de jefes de Estado mayor”.

Mientras que Angela Bassett retomará su papel como Erica Sloane, la directora de la CIA, regidos bajo la dirección de Christopher McQuarrie.