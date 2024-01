Madre del prometido de Paola Suárez rompe el silencio tras agresión

“Ella era violenta con él, es tóxica. Ella me comentó hace poco que le comentó a Jesús que no tomaran juntos, porque siempre salían mal, que ella le decía que se viniera a tomar aquí a su casa y ella tomaba en otro lado, porque siempre salían mal, eran celosos”, dijo sobre la pareja.

De igual manera, aseguró que ella no sabía que su hijo usaba drogas y todo lo que ella ha dicho es una mentira.

“Todo lo que están diciendo son puras mentiras, a ella yo ya le había comentado que si mi hijo se drogaba en su casa o con ella, ella siempre me decía ‘que no, que no se drogaban’ y ahora resulta que sí se drogaban los dos”, mencionó la madre.