Mache Alvarado confirma su separación de Juan Manuel Díaz: “Yo sí estaba enamorada”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Mariajosé Alvarado, hermana de Lipstickfables, confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales que lleva más de un mes separada de su esposo Juan Manuel Díaz

La famosa modelo y nutricionista hondureña decidió romper el silencio sobre lo que estaba pasando con su matrimonio y confirmó que estaban separados, de igual manera, mencionó lo decepcionada que estaba de lo que había ocurrido.

“No es fácil, me duele porque yo sí estaba enamorada, pero no sentí el apoyo de mi pareja, después de mi accidente yo no sentía el amor ni el apoyo sincero y real, todo eso me hería, estábamos teniendo problemas por eso”, mencionó la hondureña en un video que dura más de una hora.