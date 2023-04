La sorprendente reacción de Evaluna al pedido de Camilo de tener más hijos

Camilo Echeverry escribió en la historia inicial: “La mujer de mi vida no es normal”, haciendo alusión a la belleza de su esposa.

Sin embargo, en los planes de Camilo está el seguir teniendo hijos y así se lo hizo saber a su pareja, cuya reacción llamó la atención. El pedido del colombiano se dio a través de un video de Instagram en el que el matrimonio se encontraba mostrando el look con el que asistieron a la boda de unos amigos.

Seguidamente, después de ese video, el cantante colombiano compartió otro fragmento en el que Camilo y Evaluna están frente a frente y él le dice: “Tengamos más hijos”.

Ante el pedido de su pareja, la reacción de la hija de Ricardo Montaner se limitó solo a sonreír. No obstante, aunque la compositora no le respondió nada, en numerosas ocasiones ha expresado que desean tener una familia grande, por lo que no sería una sorpresa que anuncien que se encuentran esperando otro bebé.