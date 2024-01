Luis Miguel en Honduras: fecha y precios del concierto

El mezclado setlist del “Sol de México” incluye un gran compendio de sencillos, entre los que destacan: “Somos novios”, “Todo y nada”, “Nosotros”, “Por una cabeza”, “Fría como el viento”, “Tengo todo excepto a ti”, “Entrégate”, “La bikina”, “Quiero”, “Qué nivel de mujer”, “Mujer de fuego”, “No me puedes dejar así”, “Volver”, “Uno”, “El día que me quieras”, “Sonríe”, “Come Fly With Me”, “Un hombre busca a una mujer”, “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Amantes del amor”, “Más allá de todo” y muchos más.