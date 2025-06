Concacaf le cierra las puertas a país que solicitó unir a su Selección Nacional en el área

“En las próximas 24 horas evaluaremos nuestra situación y debatiremos internamente cómo procesaremos la decisión; sin embargo, por ahora, queremos dejar claro que esto no representa una victoria para la democracia futbolística, no hace que el futbol sea accesible para todos a nivel mundial y demuestra que las naciones más pequeñas enfrentan grandes dificultades para obtener el permiso para jugar bajo su propia bandera”, dijo Kenneth Kleist, presidente de la Asociación Groenlandesa de Futbol (KAK, por sus siglas en inglés) para The Athletic.