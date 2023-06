Los lujosos regalos con los que Tekashi 6ix9ine ha conquistado a Yailin

Cabe señalar que es la primera aparición de la pareja en redes sociales, aunque hay muchos rumores ellos no han querido confirmar la relación.

El tema, que combina ritmos urbanos y melodías pegajosas, ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, no solo por la letra de la canción, si no por el el colorido look que muestra la cantante en este clip el cual es muy similar al que utiliza 6ix9ine desde hace tiempo, haciendo más fuertes los rumores sobre su romance.