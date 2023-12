Letra de Glock, Glock, Glock: la tiradera de Anuel a Arcángel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una semana después de que el reguetonero Arcángel lanzara su tiradera FN8 para Anuel AA, el puertorriqueño le respondió con el tema títulado Glock, Glock, Glock. En menos de 24 horas, la tiradera de Anuel se ha vuelto tendencia y ha logrado más de 1 millón de reproducciones. Además de Arcángel, Anuel también le manda indirectas a Bad Bunny y Mora. También dice que sus números han sido mejor que los de él y que solo ha logrado un álbum número uno en su carrera.

Letra de Glock, Glock, Glock

Real hasta la muerte,

¿oíste, cabrón? Brr

La AA [Verso 1]

Ustede’ saben quién yo soy (Quién yo soy), presentarme no hace falta (Anuel)

To’s me quieren matar, pero no se juegan la carta (La AA; brr)

Si bajan pa’l estudio, me encuentran con arma’ larga’ (¿Ah?)

La Glock encima con botón de generación cuarta (Generación cuarta)

Tengo al diablo en el AK, pero a mí Jehová me guarda (Amén)

Mis fans que me escribieron preso’, aún guardo las carta’ (Aún guardo las carta’)

Si me muero y vuelvo a nacer, yo vuelvo y me pego (Yo vuelvo y me pego)

Yo soy lo más cabrón desde El Abayarde de Tego (Brr)

Tengo un equipo nuevo, vamo’ a ver a dónde llego (A dónde llego)

Compra los GRAMMY que tú quiera’, eso te llena el ego

Dizque el único en pegar to’ los track’ de un disco (Real hasta la muerte)

Yo lo hice en Real Hasta La Muerte, aún siendo un convicto, cabrón (Cabrón)

Vengo del infierno, Torres de Sabana, Carolina (Carolina)

La guerra no termina durmiendo con el draco encima (Con el draco encima)

Yo sabía que estaban virao’, Fini me lo decíaPor eso cuando le di los tiro’, le’ quité la skimask (Le’ quité la skimask)

En la calle hay mil problema’ y cien millone’ en la oficina (En la oficina)

Con la vista al mar en casa ‘toy chillin’ en la piscina (En la piscina)

En el Lambo capsuleando abro la puerta y sale la neblina (Sale la neblina)

No tengo amigos nuevo’ porque por plata se viranExtraño a mis hermano’ muerto’, un día volvemo’ a verno’ (Volvemo’ a verno’)

Alguno’ con Dios en el cielo, otro’ en el infierno (Otro’ en el infierno)

Lealtad, no rompemo’ la hermandad por ningún cuero (¿Oíste, baby?)

Número uno en el indictment y no coopero (No coopero), brr [Coro]

Estos cabrone’ a mí me quieren dar de bajaTienen que guerrear, yo no voy pa’ ninguna caja

Las Glock, oh-oh-oh, plo-plo-plo-plo

Cabrón, prendo el switche y “brr-brr-brr-brr”

Llamé al armero y dejé la armería sin bala’

Esto no es de ahora, la calle siempre ha esta’o mala

Glock, Glock, Glock, Glock, plo-plo-plo-plo (Brr)

Cabrón, te moriste, brr-brr-brr-brr

[Verso 2]

Contra mí (No hable’), tiraste alante, me iba’ a da’ y fallaste (Jaja)

Hiciste una tiraera, me viste y llorasteTempo (Llora), era’ mi ídolo y ahora so’ un desastre (So’ un desastre)

Arca, aquí te vemo’, pero en el 2010 te quedaste (Je)

129 mil persona’ en un concierto en Venezuela (¿Entiende’?)

Tú no hace’ eso ni aunque muera’ y renaciera’ (¿Entiende’?)

Independiente hago más dinero que una disquera (Real hasta la muerte, lambebicho)

Me fui preso y salí más pega’o y más hijueputa de lo que era (De lo que era)

Hice un pacto con el diablo y le rompí el contrato (Y le rompí el contrato)

Te bajo el de’o y sube la ola de asesinato’ (¿Ah?)

Respeto a los bichote’ y también a los tecato’ (¿Ah?)

Porque de preso nos toca comer del mismo plato (Brr)

Recuerdo a ma llorando, el dinero ya no da (El dinero ya no da)

Pa perdió el trabajo y yo me fui pa’ la calle a josear (Pa’ la calle a josear)

Tirando con la corta encima sin miedo a la Federal (Brr)

Pendiente a que el otro tirador no me va a brincar cuando vaya a cuadrar (Vaya a cuadrar)

Le doy un pistolazo (Pistolazo) Que tengo un enemigo ubica’o que tiene un caso (Que tiene un caso)

Lo vo’a pillar en donde la Social, dando un potazo (¿Ah?)

Free Chini Bebo, free H y que en paz descanse Pacho

Ya yo aprendí las pase’, to’ un jefe tiene que cazar (Cazar)

Y siempre hay que demostrar porque un menor se puede equivocar (Se puede equivocar)

Y pensar que él es más diablo que tú pa’ salir a matar (Pa’ salir a matar)

Así es que comienzan los pensamiento’ de traicionar (Brr)Saqué los rifle’ y la Tundra, y pa’ dentro del castillo (Pa’ dentro del castillo)

Encienden el bombillo y descargué mi furia en el gatillo (Brr)

No pudieron nivelarlo, me cogieron repelillo (Brr)Guerreamo’ como El Boster y Alex Trujillo (Alex Trujillo)

Les bajó el indictment, los tiempo’ cambian, cogimo’ fuerza (Cogimo’ fuerza)

El glope de pasajero, el rifle dentro ‘e las compuerta’ (Dentro ‘e las compuerta’)

Caíste en el pesca’o de la putita que es bien suelta (¿Ah?)

Tú sabía’ que te moriste cuando rompimo’ la puerta, lambebicho (Me vo’a cagar en la madre de to’ el que me va—)



[Coro]

Estos cabrone’ a mí me quieren dar de baja

Tienen que guerrear, yo no voy pa’ ninguna caja (Papi, el que tenga miedo a morir, que no nazca)

Las Glock, oh-oh-oh, plo-plo-plo-plo

Cabrón, prendo el switche y “brr-brr-brr-brr”

Llamé al armero y dejé la armería sin bala’ (Brr)

Esto no es de ahora, la calle siempre ha esta’o mala (¿Ah?)

Glock, Glock, Glock, Glock, plo-plo-plo-plo

Cabrón, te moriste, brr-brr-brr-brr (Papi, te vo’a volver un Walking Dead solo por subestimarme)

[Verso 3]

Que en paz descanse Justin, pero en PR se mata gente to’ los día’

Deja ‘e estar gritando “justicia” y usando a la policía (Usando a la policía)Tú y tu mai son chota’ (Chota’), no salen de la Fiscalía (Ah)

Vo’a mata’ a esta zombie pa’ que vuelva’ a mencionar la mía (Cabrón)

Yo me fui preso por pistola’ porque estaba en guerra (Brr)

Tú te fuiste preso por darle a tu esposa una pelá en Las Vega’ (Tú le pegaste)

Tu álbum fue una mierda, ni tirándome se pega (No lo pegaste)

Mámale el culo a Bad pa’ ver si al dealer te lleva (¡Jaja!)

Cuando te abofetee no te muera’ ‘e taquicardia

¿Por qué nunca dijeron que el pai de Frabian es guardia? (Guardia)Sálvense quien puedaLos que le tirotearon la casa a mi mai están dos muerto’ y uno en silla ‘e rueda’ (¡Brr!)

La Calma nunca ha guerrea’o con nadie (¡Jaja!)

Eso no e’ un barrio ni un caserío, es una mierda ‘e calle

No hicieron na’ en el Choli pa’ las bofetá’ de Héctor’Taban caga’os supuestamente mirando el concierto Que en paz descanse Josué, pero Frabian es un puerco

Se clavan las mujere’ de los brother que están muerto’ (Brr)Pa’l colmo la mantiene con mi dinero (La AA)

Y la pregunta es cuál de estos dos lechones se lo metió primero (Eah, ratón, chivato, vean ustede’)Me fallé yo mismo cuando confié, no fueron ustede’

Me jodí mi carrera con problema’ de mujere’ (De mujere’) Cuando me metía pastilla’ en vez de estar con el nene (Estar con el nene)

La traición siempre viene de alguien cercano, por eso es que me duele (Por eso es que me duele)

Sé que tengo que pasar más tiempo con mis dos nena’ (Con mis dos nena’)

Ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela (Temprano a la escuela)Y, Balvin, sí sabemo’ que Eladio es un rey del trap

Pero no diga’ que es el único, canto de estúpido (Canto de estúpido) Hay una gran diferencia entre líder y discípulo

Cuatro álbum en Billboard número uno (Brr) Y aun así mi felicidad ‘tá rota (‘Tá rota) Sé que soy un pedazo ‘e mierda, mi hija me la está cuidando un chota (Cuidando un chota)Se agota, mi paciencia, a vece’ hay derrota’ (Derrota’)

A vece’ hago las cosas mal y el karma rebotaEn la vida nunca he tenido suerteEn este mundo falso yo me vo’a morir real hasta la muerte, brr [Coro]

Estos cabrone’ a mí me quieren dar de bajaTienen que guerrear, yo no voy pa’ ninguna cajaLas Glock, oh-oh-oh, plo-plo-plo-plo

Cabrón, prendo el switche y “brr-brr-brr-brr”

Llamé al armero y dejé la armería sin bala’

Esto no es de ahora, la calle siempre ha esta’o mala

Glock, Glock, Glock, Glock, plo-plo-plo-plo

Cabrón, te moriste, brr-brr-brr-brr (Real hasta la muerte, brr)

[Verso 4]

Y sí crecí con mami y papi, me mudé pa’l caserío (Pa’l caserío)Y metía más mano que los que eran criao’ y nacío’ (¡Brr!)

La mejor defensa e’ el ataque, yo no me confío

Los tiro’ que te dieron fue a nombre mío (Brr)Tú ere’ un gángster de rede’, habla la mierda que tú quiera’ (Que tú quiera’)

Yo no hablo porque si mato a alguien eso e’ evidencia (¿Ah?)

Cabrón, tú no controla’ ni en la calle ni tampoco en la acera (Jaja)

Gente como tú los matan y dicen: “Qué bueno era” (Amén)

Soy mejor que tú, los número’ no mienten (No mienten)

Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte (Je, ¿veinte?)

Quería ser como tú hasta que te vi de frenteBorracho, emperica’o, tratando mal tu propia gente (Tu propia gente)

En la vida me he enamora’o de puta’ que me las clavaron (Las clavaron) De mujere’ buena’ y corazone’ malo’ (Corazone’ malo’) Le di lealta’ a Judá’ pensando que era mi hermano (Que era mi hermano)Y todavía sigo aquí haciendo chavo’, sacándole’ el de’o malo (El de’o malo)

Y mis hermano’ que chotearon pararon de ser hermano’ (Ah)A partir del momento que esa bálbula la firmaronY en la calle los más calle no son los que más mataron (Más mataron)

Son los que cuando bajan indictment, ninguno chotearon (Chotearon, cabrón)

Chotean y vienen a justificarlo”Tú hubiera’ hecho lo mismo si te ofrecen to’ eso’ año’” (Canto ‘e chota)

Mere, lambebicho, aquí nunca vamo’ a doblarno’ (Nunca, cabrón)Tampoco vo’a buscarme un problema que yo no pueda enfrentarloHe sido mal padre, a vece’ un irresponsable (Irresponsable)

Ahora estoy mejorando, se lo prometí a mi madre (Sí)

Si no es con Bad Bunny, no te pega’, tiene’ que tirarmeTú ni me conoce’, cabrón, dime qué va’ a inventarte

Tú no mete’ miedo, ni los pana’ tuyo’ de la calle (Brr)Aquí to’ el mundo mata gente y to’ morimo’ iguale’ (To’ morimo’ iguale’)

Tenemo’ hermano’ en común, por eso no cruzo esa línea (Ajá)Ya tú estuvieses muerto y choteándome to’a tu familia (Brr, brr)

Se te ve la envidia, hablando mierda en cada entrevista (Shh)Hablas lindo, dices frase’ que nunca te las aplica’ De to’ ustede’ Coscu es el único guerrero dignoY no pudo matarme ni porque me entré a tiro’ yo mismo

Le tiene’ miedo a Coscu, por eso es que nunca se tiraron (Prra)Te tiró y te hiciste el ciego como José Feliciano (Está cabrón)

Tiene’ mansione’ con mi dinero y carros extranjero’ (Extranjero’)

Te di la mano cuando Arca te tenía en cero (Te tenía en cero)Y ustedes saben que Arca es la maravilla, hizo el trap primero

El primero que en el Choli las bofetás’ le dieron (¡Ja!)Y ere’ tan pendejo que en la entrevista te preguntan Y tú dice’: “Qué bueno que me la metieron” [Interludio]

Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, ciérrala, ciérralaAcho, ¿qué e’? Acho, ¿qué pasa?¿Tú va’ a seguir tirándole a Goldstar, mamabicho?Jajajaja

¿Tú va’ a seguir—Tú va’ a seguir tirándole a Goldstar?Yo no le’ he tira’o, yo lo’ respeto mucho, ¿qué e’?¿No le tiraste a Polaco? ¿Tú no—Tú no estaba hablando mierda ‘e Polaco?

Acho, yo respeto a Polaco, él se confundió, yo no le tiréArrodíllate y pide perdón, arrodíllateAcho, cabrón, me van a tener que matar, papi, ante’ que venir a tratar de tocarme, te damo’—Lo que te damo’ un tiroteo cabrón

Yo me arrodillo, arrodillarse es de hombre’, yo pido perdónÁbreme la puerta, ábreme la puerta ¿Dónde está mi hijo? Toma, ponte las gafa’¿Quién le dio a mi hijo?¿Quién te dio?¡Jaja!

Austin, dime quién te dio, que tú tiene’ esa cara colorá’Los diablo’, ¿oíste, cabrón?Sorry, this is personal, maJajajajaja (This is personal)

[Verso 5]

Yo no pagué un carajo pa’ entrar pa’ PRY bajé con to’ los diablo’, los peine’ tapeao’ en el AK y el R

Deja que yo te vea y va a pasarte como a El Alfa (Uy)Que le metí a Pinto y a Bla’ en el lobby de su casa (¡Uy!)

Creando racismo con to’ los bori, ¿tú ‘tás loco? (¿’Tás loco?)Yo te puse dinero en los bolsillo’ cuando estaba’ roto (Estaba’ roto)

Me fantasmearon, me bajé del carro y a correr los Laker’ (Brr) Corrieron como si vieron al Undertaker (El diablo, ¿oíste, cabrón?)

Seis contra uno y no pudieron ni prendermeYouTube borró tus view’, eso no se compra ni se vendeNo compre más stream’, cabrón, no engañes má’ a tu gente (Engañes má’ a tu gente)

Ya dejen el racismo entre RD y PR (Uah, una sola familia)Cuenta las vece’ que botaste a Justin de tu casa (Canto ‘e puerco)

Porque él me defendía cuando tú a mí me tiraba’Frabi me hablaba: “Coño, Emma”, a ver si lo buscaba

Y yo lo ayudaba, y Justin me decía: “Austin no cambia” (No cambia)Porque cuando él ‘taba vivo él te aconsejaba y no te importaba

Y a conveniencia del álbum lo pusiste en la portada (En la portada) Lambebicho, yo na’ má’ respeto a tu hermana

Mencionaste a mi hija, y lo que e’ igual, no es ventaja, cabrónTe parece’ al bicho mío así calvo como está’ ahora Te vo’a empujar y vo’a meterte por el culo ‘e Mora (Sé que te va a encantar, lambebicho)

La barba esa de troquero se te ve asquerosa (Asquerosa)

Tú tiene’ una peste a cerveza bien cabrona (Jajaja)

Fentanilo no, a mí me gustan las picky Pero tú to’ los día’ te traga’ la leche de Nicky (La leche de Nicky) Yo lo sé, mamón, tú y yo no somo’ iguale’ (Yo sé tus cosa’)

En frente de tu casa a ti te cuidan los Federale’ (¡Jaja!)Este caripela’o, ¿a quién carajo tú has mata’o? (La AA) Tú tirando y tu jefe llamando pa’ pedir cacao, está asusta’o (La misma)

La Calma no e’ un punto de droga, e’ un dispensario (Jaja, jaja)Sus tiradore’ no matan, son universitario’ (¡Jaja!)

[Outro]

Hello?

Carmen

¿Qué pasó?

Arca es chota

Mi hijo no

Arca es chota

Emma, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no

Jajaja

Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón?

(Otra leyenda que me toca retirar)

Móntate, móntate, móntate, que se murió, se murió, se murió con la peste a mierda en la boca saliendo ‘el dealer

