John Malkovich dice que el Oscar no es algo que persigue

Rodada en Marruecos, con un elenco que incluye a Geraldine Chaplin, la película presenta al filósofo nacido en Córdoba (hacia 4 a. C.) y fallecido en Roma (hacia el 65 d. C.) como un parlanchín en sus horas finales, quizá para esconder el miedo que le producía su probable sacrificio, entre las manos de un dictador.

“Creo que no me daba cuenta de eso en esos años. O en todo caso, no lo pensaba. Y solo me empecé a enterarme cuando llegué a los 50”, asegura.

“He tenido la oportunidad de trabajar con un montón de directores primerizos, y si me hubieran escuchado, probablemente no hubiera sido algo bueno”, explica.

“Como me dijo en una ocasión (el director) Spike Lee: ‘John Malkovich no haría eso’”.

“No tengo una ideología. No creo que sirva a mis intereses”, dice sin pestañear.

Preguntado sobre su opinión personal sobre Séneca, el actor reflexiona durante largos segundos.

“La vida es corrupción”, suelta de repente. “Séneca probablemente pensaba que estaba moderando los peores instintos de Nerón”, añade.

Luego recapacita. “Lo que quiero decir es que la vida está llena de compromisos que todo el mundo asume. Y si tienes principios morales absolutos, pues no los asumes. Pero casi nadie hace eso”, explica.

“He tenido una vida maravillosa. No puedo ser cínico con eso, no me puedo quejar”, insiste.

En esa larga carrera falta un Oscar. Malkovich ha participado en muchos grandes éxitos de taquilla, y ha sido nominado un par de veces, pero asegura que no es algo que le quite el sueño.

“No es un fantasma que ande persiguiendo”. dice, de nuevo con flema. “Personalmente no me gusta hacer grandes discursos”, acepta, “así que me siento muy feliz de no tener premios”.