Jennifer Love Hewitt estará en película “I Know What You Did Last Summer”

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt confirmó este viernes que formará parte de la nueva película de la franquicia ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el último verano’) y que volverá a interpretar a su personaje Julie James.

”Nunca es tarde para volver. Julie James está regresando. ¡Sé lo que harás el próximo verano!”, escribió en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía de ella mirándose en un espejo que tiene pegadas notas que anuncian ‘I Know What You Did Last Summer’.