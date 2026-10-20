Jennifer López y Brett Goldstein reavivan los rumores de un romance

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer López y Brett Goldstein, protagonistas de la comedia romántica Office Romance, mantendrían una relación casual, según una fuente consultada por el medio Page Six. La noticia llega más de cuatro meses después de que ambos descartaran frente a las cámaras cualquier vínculo romántico. El 2 de junio, en el programa Today, la presentadora Savannah Guthrie les preguntó si la química de la película se había trasladado a la vida real.

López respondió que a ella la emparejan siempre con quien trabaja: “Nunca hay un momento en que me vean con alguien, o trabaje con alguien, en que no me emparejen con esa persona”, dijo. Goldstein aportó la broma del día. “Creo que si te paras cerca de ella, eso es lo que pasa”. Guthrie observó que aquello no sonaba a respuesta. López no estuvo de acuerdo. “Sí fue una respuesta. Porque todas esas personas con las que me emparejan, creo que este año fue Kevin Costner, fueron muchas personas. Pasa todo el tiempo. Eso no lo hace cierto”, replicó. Después llegó el cierre. “No estamos saliendo”, dijo ella, y él contestó “Correcto”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La conversación tenía un antecedente. En octubre de 2025, durante una visita a Watch What Happens Live, Lopez dijo que Goldstein fue el mejor besador con quien había trabajado. Sus palabras exactas fueron “Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que él fue el mejor besador”.

Una película hecha a la medida

Office Romance, dirigida por Ol Parker y escrita por Goldstein junto a Joe Kelly, se estrenó en Netflix el 5 de junio. La historia sigue a Jackie Cruz, una ejecutiva con política estricta contra los romances laborales, interpretada por López, y a Daniel Blanchflower, un abogado recién contratado a cargo de Goldstein. Entre ambos nace una relación secreta que pone en riesgo la empresa. Goldstein, conocido por Ted Lasso, escribió el guion pensando en López para el papel principal.

Los dos aseguran que el entendimiento fue inmediato. En una entrevista con Access Hollywood contaron que supieron que funcionarían desde la primera videollamada. “Tuvimos una gran química desde el principio”, dijo López a People.

Durante el rodaje, Goldstein confesó que cada día esperaba que alguien saliera de repente a decirle que todo era una broma.



Versiones que se contradicen