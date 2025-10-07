Jennifer López y Ben Affleck: “funcionan mejor cuando no están casados", según fuentes

Jennifer López y Ben Affleck coincidieron de nuevo en público este lunes en Nueva York, durante la presentación de la película Kiss of the Spider Woman, su primer acto conjunto desde que formalizaron su divorcio en enero de 2025.
El reencuentro atrajo la atención de los medios no solo por el estreno del filme —protagonizado por López y producido por la compañía Artists Equity, fundada por Affleck y Matt Damon—, sino también por la cordialidad entre los ex cónyuges.
Según fuentes citadas por Page Six, la relación entre ambos “funciona mejor cuando no están casados”. El mismo medio apunta que López y Affleck mantienen una complicidad basada en roles bien definidos: ella como figura central y él como contrapunto distanciado, lo que, según el entorno de la artista, preserva cierta “tensión creativa” entre ambos.
Durante la alfombra roja, Affleck calificó a Lopez como una actriz “capaz de hacerlo todo” y aseguró que estaba “orgulloso” de su trabajo en el proyecto. “Jennifer fue la razón por la que esta película pudo realizarse. Desde el principio demostró un compromiso total y un enorme esfuerzo”, comentó el actor y director.
La intérprete de origen puertorriqueño da vida a Ingrid Luna, también conocida como Aurora o la Mujer Araña, en una adaptación de la novela homónima de Manuel Puig. El texto, publicado en 1976, ya inspiró una versión cinematográfica en 1985 y un musical de Broadway en 1993.
López acudió al estreno acompañada de sus hijos, Max y Emme Muñiz, de 17 años.
Durante una entrevista con el programa Today, la artista evitó profundizar en los motivos de la separación, aunque reconoció la importancia de Affleck en el desarrollo del proyecto. “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito”, señaló.
El divorcio entre López, de 56 años, y Affleck, de 53, se hizo público en agosto de 2024, coincidiendo con su segundo aniversario de boda. La pareja había retomado su relación en 2021, casi dos décadas después de su primera ruptura en 2004.
La cantante explicó que, tras el rodaje, decidió tomarse un periodo de descanso. “La película trata sobre el poder del arte para salvarnos en los momentos difíciles. Este proyecto fue un sueño cumplido que me ayudó a atravesar una etapa personal complicada”, declaró.