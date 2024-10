Hija de R. Kelly acusó a su padre de haber abusado de ella cuando era niña

4

“Recuerdo despertarme y que él me estaba tocando. No sabía qué hacer, así que me quedé ahí acostada, fingí estar dormida”, citó USA Today.

“Él era mi todo. Durante mucho tiempo, ni siquiera quería creer que había pasado. No pensé que, aunque fuera una mala persona, me haría algo así a mí”, confesó entre lágrimas.

En 2009, Abi le contó todo a su madre, Andrea Kelly. Ambas denunciaron el abuso ante las autoridades, pero bajo anonimato. Sin embargo, el delito no procedió por el tiempo transcurrido entre el incidente y la denuncia.

“No pudieron procesarlo porque esperé demasiado. En ese momento sentí que había hablado para nada”, mencionó Abi en el documental.