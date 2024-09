¿Quién fue el sexto eliminado de “La Casa de los Famosos México”?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La sexta eliminada de “La Casa de los Famosos México” fue Araceli Ordaz, más conocida como “Gomita”.

Los nominados eran Karime Pindter, Adrián Marcelo, Gomita y Briggitte Bozzo, pero la eliminada de la noche fue una del ‘Team Tierra’.

“Está muy fuerte, no me arrepiento, espero que México no me odie, me da miedo salir la neta. Era muy tenso (estar dentro), había momentos buenos, otros malos, de risa, pero siempre decía: ‘que sea lo que Dios diga, si tengo que seguir aquí, seguimos, si no, bye’”, fueron sus primeras palabras, ya en el exterior.