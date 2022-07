Experto crítica los tatuajes faciales de Christian Nodal: “Se destroza la cara”

HELSINKI, FINLANDIA.- Christian Nodal ha llamado la atención no solamente por su música, admirada por su interpretación, sino por la variedad de tatuajes en su piel, especialmente en la cara.

Se dice que el mexicano tiene más de 30 tatuajes en todo su cuerpo y desde que se hizo el primero, un león, los ha hecho parte de su identidad. Dentro de estos tatuajes también destacan los que se realizó mientras estuvo en una relación con Belinda.

El músico tiene más de 10 tatuajes en su rostro, entre ellos: una línea de triángulos que atraviesa su nariz, la palabra Utopía (nombre del álbum de Belinda) que luego cubrió con una palabra, la palabra Forajido (su álbum), una bolsa de dinero, unas espuelas, una flor de lis, una herradura, una cruz, una rosa y el más reciente una telaraña (se dice que se lo hizo en honor a la cantante urbana Cazzu).

Ahora, un especialista español en tatuajes de nombre René Ponté, más conocido en redes sociales como René ZZ, quien cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram, lanzó una fuerte crítica sobre los recientes diseños de Nodal.

El español -quien actualmente vive en Helsinki, Finlandia hace tres años- alertó sobre los inconvenientes que lleva hacerse este tipo de tatuajes a una edad muy temprana.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro, como la tiene él, por muchas razones no se los recomiendo. Pero digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación de que es un niño repelente”, mencionó el artista europeo.

El español también criticó los diseños que Nodal se tatuó hace meses, cuando junto a Belinda conformaba “la pareja del momento” en México.

“No hagan esto de tatuarse el nombre de las chicas que les gustan, novias, no lo hagan. Lo peor es que Nodal tiene los ojos de Belinda tatuados en el pecho, los ojos de su novia tatuados en el pecho, se imaginan una maldición peor que esa, además lo decidiste tú y ahora por siempre tienes a la piba que te hizo mucho daño o que tú le hiciste daño”, recalcó.

Por último, René hizo hincapié en los tatuajes arriba de la ceja de Nodal, recomendando a su público no realizarlos.

“No se hagan esto arriba de la ceja, porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, enfatizó.

