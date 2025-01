¿En quién se inspiró Leo Dan para escribir “Mary es mi amor”?

Y es que fue su esposa Marietta Tévez , a quien él llamaba “Mary”, la que le inspiró frases de la canción como: “Si un día me faltas tú, Que Dios me ayude a morir, Ya que no volveré a ser, En esta vida feliz”.

La pareja se casó el mismo año que se conoció por “amor a primera vista”. Pese a no haber tenido un largo noviazgo, su relación duró para toda la vida.

11

Mary es mi amor

Solo con ella vivo la felicidad

Yo sé que nunca a nadie más podría amar

Porque la quiero de verdad

12

Por eso Mary por favor

Dame tu mano y continuemos siempre así

Después de todo que más te puedo pedir

Si soy feliz, muy feliz

13

Si un día me faltas tú

Que Dios me ayude a morir

Ya que no volveré a ser

En esta vida feliz

14

Sin ti Mary

Sin ti Mary

¡Si estoy viviendo por ti!

15

Mary es mi amor

Solo con ella vivo la felicidad

Yo sé que nunca nadie más podría amar

Porque la quiero de verdad

16

Si un día me faltas tú

Que Dios me ayude a morir

Ya que no volveré a ser

En esta vida feliz

17

Sin ti Mary

Sin ti Mary

¡Si estoy viviendo por ti!