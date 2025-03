Difunden documentos migratorios del príncipe Harry

Asimismo, aseguró que no había evidencia de mala conducta gubernamental en la concesión de la visa del duque de Sussex y que no hay ningún trato preferencial en el proceso.

Un documento judicial del pasado 13 de febrero apuntaba que, según Heritage, el duque de Sussex “probablemente violó numerosas leyes que deberían haberlo inhabilitado para la admisión”.

El think tank advierte de que “si se le admitió sin una exención ni entrevista con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)” se le otorgó “un “trato preferencial que socavaría la confianza pública en la aplicación de la justicia igualitaria ante la ley”.

En su libro de memorias ‘Spare’ (En la sombra), el duque británico cuenta que consumió drogas cuando era adolescente, como cocaína y marihuana, y que incluso consultó con una mujer con “poderes”, sin dar su nombre ni decir si era vidente, que le dijo que su madre, la fallecida Diana de Gales, aprobaba su decisión de iniciar una nueva vida en EE.UU. con su mujer, la actriz estadounidense Meghan Markle.

A principios del pasado febrero, no obstante, dijo no estar interesado en echar de Estados Unidos al príncipe si se confirman irregularidades: “No quiero hacer eso. Le dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible”, dijo en declaraciones en exclusiva al diario The New York Post.