El deseo de Joan Sebastian que Julián Figueroa no pudo cumplir

“Cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’”, compartió en su momento Maribel Guardia.

Según un informe de Univisión, desde el 2015, tras la muerte del progenitor debido a un cáncer óseo primario, Julián sufrió un golpe anímico muy fuerte que no logró superar ni con el paso de los años ni con el apoyo incondicional que le brindó su madre.

“No hay ninguna relación, ni creo que la vaya a ver, la verdad”, confesó públicamente el mayor de los Figueroas, José Manuel, hijo de la primera esposa de Joan Sebastian, Teresa González.

Mientras que José Manuel Figueroa en repetidas ocasiones mencionó que Julián no era su hermano, pues, aunque ambos tenían el mismo padre, sus mamás eran diferentes.

Incluso su hermana menor Juliana, hija de Joan con Erica Alonso, aclaró que solo tenía contacto con sus hermanos cuando peleaban por la herencia de su padre. “Yo no tengo relación con mis hermanos, no la he tenido en mucho tiempo y ni la tuve cuando mi papá estaba vivo”.