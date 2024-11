David Bisbal le canta a la Navidad con ritmos latinos

1

Madrid, España.- David Bisbal se siente “privilegiado” por haber grabado “como se hacía hace cuarenta años” el disco “Todo es posible en Navidad”, canciones que van de villancicos a clásicos como “El burrito sabanero” con las que cree haber logrado “un viaje navideño por América para perdurar toda la vida”.

Son diez cortes para “momentos entrañables y de añoranza” de los que elige como sus favoritos la primera versión en español de Always on my Mind (“Siempre te recordaré”), de Elvis Presley, aunque no sea estrictamente propia de esta época del año, y los dos temas inéditos: “Todo es posible en Navidad” y “Navidad junto a ti”, explica en una entrevista con EFE.