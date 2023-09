Daniel Radcliffe y el resto del elenco de Harry Potter reaccionan a muerte de Michael Gambon

Daniel Radcliffe mandó un comunicado (vía Variety), donde recordó el talento y las enseñanzas del actor que también fue un mentor detrás de cámaras:

“Con la pérdida de Michael Gambon, el mundo acaba de volverse considerablemente menos divertido. Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y sencillos con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él era lo bien que lo pasaba haciendo su trabajo. Era bobo, irreverente e hilarante. Amaba su trabajo, pero nunca pareció definirse por él. Era un increíble contador de historias y chistes y su costumbre de difuminar las líneas entre realidad y ficción cuando hablaba con los periodistas significaba que también era una de las personas más entretenidas con las que uno podría desear hacer una rueda de prensa. La sexta película fue donde pasé más tiempo trabajando con Michael y él hizo que las horas que pasamos juntos frente a una pantalla verde fueran más memorables y alegres de lo que tenían derecho a ser. Me entristece mucho saber que falleció, pero estoy muy agradecido por el hecho de ser una de las personas afortunadas que pudo trabajar con él” comentó el actor.

El resto del elenco publicó sobre la noticia en sus respectivas redes sociales. JK Rowling, por ejemplo, recordó la admiración que sentía por su trabajo. “Acabo de escuchar la terrible noticia sobre Michael Gambon. La primera vez que lo vi fue en ‘El rey Lear en’ 1982, y si me hubieran dicho que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que yo escribiera, habría pensado que estaban locos. Michael era un hombre maravilloso, además de un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no sólo en Potter sino también en The Casual Vacancy. Mi más sentido pésame para la familia de Michael y para todos los que lo amaron”