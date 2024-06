Cazzu reacciona a relación de Ángela y Nodal: “me responsabilizo por mis elecciones”

“Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, mencionó.

”Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, añadió.

No fue infidelidad

Tras la polémica que generó el anuncio de su relación con Ángela Aguilar, que incluso fue comparada con Karla Panini, el cantante mexicano reaccionó con un video en sus redes sociales y que borró horas después.

En el corto video, el intérprete de “Ya no somos, ni seremos” dijo: “Sé que muchos se enteraron de que oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación, como casi no les gusta el chisme, me andan inventando historias. Por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, inició diciendo el cantautor.