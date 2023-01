Por categorías: ¿Quiénes son los ganadores de los Critics Choice Awards 2023?

Michelle Pfeiffer subió al escenario para entregar a Jeff Bridges el premio Lifetime Achievement Award , y Kate Hudson entregó el premio See Her a Janelle Monáe.

“Everything Everywhere All at Once” se llevó a casa el premio a la mejor película, mientras que “Abbott Elementary” y “Better Call Saul” obtuvieron el premio a la mejor serie de televisión de comedia y drama, respectivamente.

Mejor película “Avatar: The Way of Water”

Jessie Buckley, “Mujeres que hablan” Kerry Condon, “Las almas en pena de Inisherin” Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once” Janelle Monáe, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

James Cameron, “Avatar: The Way of Water” Damien Chazelle, “Babylon” Todd Field, “Tár” Baz Luhrmann, “Elvis” Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once” *GANADOR Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin” Sarah Polley, “Women Talking” Gina Prince-Bythewood, “The Woman King” S. S. Rajamouli, “RRR” Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Jalyn Hall, “Till” Gabriel LaBelle, “The Fabelmans” *GANADOR Bella Ramsey, “Catherine Called Birdy” Banks Repeta, “Armageddon Time” Sadie Sink, “The Whale” Mejor reparto “The Banshees of Inisherin” “Everything Everywhere All at Once” “The Fabelmans” “Glass Onion: A Knives Out Mystery” *GANADOR “The Woman King” “Women Talking”

Todd Field, “Tár” Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once” *GANADOR Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin” Steven Spielberg, Tony Kushner, “The Fabelmans” Charlotte Wells, “Aftersun”

Mejor fotografía

Russell Carpenter, “Avatar: The Way of Water”

Roger Deakins, “Empire of Light”

Florian Hoffmeister, “Tár”

Janusz Kaminski, “The Fabelmans”

Claudio Miranda, “Top Gun: Maverick” *GANADOR

Linus Sandgren, “Babylon”

Mejor diseño de producción

Hannah Beachler, Lisa K. Sessions, “Black Panther: Wakanda Forever”

Rick Carter, Karen O’Hara, “The Fabelmans”

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole, “Avatar: The Way of Water”

Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim, “Everything Everywhere All at Once”

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn, “Elvis”

Florencia Martin and Anthony Carlino, “Babylon” *GANADOR

Mejor edición

Tom Cross, “Babylon”

Eddie Hamilton, “Top Gun: Maverick”

Stephen Rivkin,

David Brenner

John Refoua

James Cameron, “Avatar: The Way of Water”

Paul Rogers, “Everything Everywhere All at Once” *GANADOR

Matt Villa, Jonathan Redmond, “Elvis”

Monika Willi, “Tár”

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter, “Black Panther: Wakanda Forever” *GANADOR

Jenny Eagan, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Shirley Kurata, “Everything Everywhere All at Once”

Catherine Martin, “Elvis”

Gersha Phillips, “The Woman King”

Mary Zophres, “Babylon”



Mejor peinado y maquillaje

“Babylon”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis” *GANADOR

“Everything Everywhere All at Once”

“The Whale”

Mejores efectos visuales



“Avatar: The Way of Water” *GANADOR

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Everything Everywhere All at Once”

“RRR”

“Top Gun: Maverick”

Mejor comedia

“The Banshees of Inisherin”

“Bros”

“Everything Everywhere All at Once”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” *GANADOR

“Triangle of Sadness”

“The Unbearable Weight of Massive Talent”

Mejor cinta animada

“Guillermo del Toro’s Pinocchio” *GANADOR

“Marcel the Shell with Shoes On”

“Puss in Boots: The Last Wish”

“Turning Red”

“Wendell & Wild”

Mejor película en lengua extranjera

“All Quiet on the Western Front”

“Argentina, 1985”

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

“Close”

“Decision to Leave”

“RRR” *GANADOR



Mejor canción

“Carolina,” Taylor Swift (“Where the Crawdads Sing”)

“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (“Guillermo del Toro’s Pinocchio”)

“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (“Top Gun: Maverick”)

“Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”)

“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”) *GANADOR

“New Body Rhumba,” Pat Mahoney, James Murphy, Nancy Whang (“White Noise”)

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Michael Giacchino, “The Batman”

Hildur Guðnadóttir, “Tár” *GANADOR

Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

Justin Hurwitz, “Babylon”

John Williams, “The Fabelmans”



