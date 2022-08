La canción que Ana Bárbara le dedicó a Arturo López Gavito tras un beso en La Academia

Todo inició cuando Gavito cuestionó a su compañera al preguntarle si su voto era para Andrés o para Mar. La crítica dijo: “Necesita un empujoncito, que si necesita un tumbaburros, algo para que...”. Fue en este momento cuando “El juez de hierro” dijo: “Necesito que me de un beso”.

Para muchos este es el cierre de una discusión que tuvieron ambos artistas en 2019, cuando en una de las presentaciones de La Academia la hondureña Angie Flores tuvo que interpretar esa canción de la mexicana.

“Aparte, te pusieron una canción que es realmente espantosa, es horrible, no entiendo cómo alguien hace eso, Es como película de ‘Clavillazo’. Ahí está tu gran virtud, que a pesar del bodrio de canción, tu voz estuvo por encima de todo y lo lograste hacer mejor de quien quiera que la cante”, dijo Gavito.

Luego, Ana Bárbara tuvo la oportunidad de responderle: “Aunque algunos consideren que esta canción es una porquería. Aunque algunos jueces opinen que hacemos canciones que son un ‘bodrio’, ojalá y aprendan cuando dan una crítica a respetar la obra. No importa que no nos guste, no podemos ofender. Una cosa es criticar y otra ofender, decir algo con esa autoridad que da, el poder de esa silla, puede ser muy doloroso y puedes herir sentimientos.”, dijo mientras abrazaba a Adal Ramones, quien conducía en ese entonces el programa.

Tras la presentación, Gavito también se reivindicó en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Todo mi reconocimiento, admiración y cariño @anabarbaramusic . Es usted una estrella que cada día brilla más. Esta noche nos hizo vibrar en @laacademiatv”.