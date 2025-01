“Cónclave” y “Emilia Pérez” lideran las nominaciones de los BAFTA 2025

4

La influencia hispana se consolida este año con “Emilia Pérez” compitiendo como Mejor película de habla no inglesa. En esta categoría destaca también “Aún estoy aquí” (I’m Still Here), de Walter Salles, quien regresa a la dirección tras una década.

Otros títulos destacados incluyen The Brutalist, con nueve nominaciones, y “Anora”, con siete. Entre las más nominadas también figuran A Complete Unknown, que explora los primeros años de Bob Dylan, y el irlandés Kneecap, ambas con seis menciones.