Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y más nominados a los Premios SAG 2025

Por el premio a mejor actriz, la española competirá con Pamela Anderson ('The Last Showgirl'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora') y Demi Moore ('The Substance').

En televisión, Bardem está nominado a mejor actor de una miniserie o serie limitada por 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', en un apartado de mucho nivel en el que también están Colin Farrell por 'The Penguin'; Kevin Kline ('Disclaimer'), Andrew Scott ('Ripley') y Richard Gadd ('Baby Reindeer').

También nombres consagrados en las nominaciones a mejor actriz de miniserie: Cate Blanchett ('Disclaimer', Kathy Bates ('The Great Lilian Hall'), Jodie Foster ('True Detective: Night County'), Lily Gladstone ('Under the Bridge' ), Jessica Gunning ('Baby Reindeer') y Cristin Miloti ('El Pingüino').

En serie de comedia, las nominadas a mejor actriz fueron Liza Colón-Zayas y Ayo Edebiri, por 'El Oso'; Kristen Bell ('Nobody Wants This'), Quinta Brunson ('Abbott Elementary') y Jean Smart ('Hacks'). Y un mejor actor: Adam Brody ('Nobody Wants This'), Ted Danson ('A Man on the Inside'), Harrison Ford ('Shrinking'), Martin Short ('Only Murders in the Building') y Jeremy Allen White ('El Oso').

En las interpretaciones de series dramáticas, las candidaturas son para Kathy Bates ('Matlock'), Nicola Coughlan ('Bridgerton'), Allison Janney ('The Diplomat'), Keri Russell ('The Diplomat' y Anna Sawai ('Shogun' ) en el apartado femenino, y Jeff Bridges ('The Old Man'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Eddie Redmayne ('The Day of the Jackal'), y Tadanobu Asano e Hiroyuki Sanada, ambos por 'Shogun'.

Por el SAG un mejor elenco en un drama se enfrentarán los de 'Bridgerton', 'The Day of the Jackal', 'The Diplomar', 'Shogun' y 'Slow Horses' y en comedia los de 'Abbott Elementary', 'The Oso', 'Hacks', 'Sólo asesinatos en el Edificio' y 'Encogimiento'.