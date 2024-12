Kristen Bell presentará los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

3

“Estoy emocionada de ser anfitriona de los SAG Awards de nuevo este año”, dijo Bell en un comunicado. “Es un honor que me hayan pedido que vuelva y estoy deseando compartir la velada con mis compañeros actores, haciendo lo que mejor sabemos hacer... celebrarnos a nosotros mismos”, ahondó.

Actualmente, Bell protagoniza la comedia romántica de Netflix Nobody Wants This y ha participado en filmes como Frozen o The People We Hate at the Wedding.

Nobody Wants This fue recientemente nominada al Globo de Oro 2025 en el apartado de Mejor serie de comedia o musical y tanto Bell como su coprotagonista, Adam Brody, fueron nominados por sus interpretaciones.

El sindicato ya había anunciado anteriormente que la legendaria actriz y activista Jane Fonda recibirá el máximo homenaje de SAG-AFTRA: el premio SAG a la trayectoria en la ceremonia.

Los nominados para esta edición de los premios SAG se anunciarán el 8 de enero de 2025.