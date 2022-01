Frankie Muniz aclara rumores sobre su pérdida de memoria: "Se siente como si no fuera yo"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego de muchos rumores sobre su delicado estado de salud, el actor Frankie Muniz decidió aclarar su situación médica y asegurar que no padece ninguna enfermedad terminal.

El artista que dio vida a 'Malcom el de en medio' reveló que jamás ha lidiado con mini derrames cerebrales, tal y como se divulgó en 2012 y 2013.

A través del podcast de Steve-O, Wild Ride!, manifestó que después de consultar a un gran número de médicos, su diagnóstico oficial fue migraña con aura, también conocida como migraña clásica.

"Si buscas mi nombre (en internet), todo lo que se dice es que no tengo memoria o que me estoy muriendo por derrames cerebrales y todo ese tipo de cosas", expresó. "Buscas mi nombre (y) es básicamente: 'Frankie se está muriendo'".



Y es que a pesar de que ha sufrido fuertes problemas con su salud, el estadounidense de 36 años subrayó que no es nada para alertarse.

"He pensado mucho en eso durante años: ¿por qué tengo mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales", añadió.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues existen momentos de su vida que lamentablemente no logra recordar. No quiero "culpar a las conmociones cerebrales ni culpar a nada más" por eso, destacó.

"Simplemente creo que es el hecho de que hice tanto en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo", indicó Muniz.

Pérdida de memoria

El famoso actor comentó también cómo tenía problemas para recordar eventos de su vida que ocurrieron a principios de la década de los 2000, durante una de sus participaciones en el programa ABC y que se centraba en su año más memorable.

"Para ser honesto, me encanta Dancing With The Stars, y no quiero decir nada que haga que me odien, pero te dicen cuál será tu año más memorable", dijo sobre el formato del programa.

"Dijeron: 'Es 2001 porque fue cuando fuiste nominado para un Emmy y los Globos de Oro' y todo ese tipo de cosas".

A renglón seguido refirió: "No recuerdo lo que sentí entonces. No lo recuerdo, ¿sabes? Era como si ignorara el hecho de que no puedo decir: 'Ese es mi año favorito' porque no puedo decirte lo que pasó en 2001… Tuve que decir: "Realmente no recuerdo". Pero no estaba diciendo que no recuerdo nada".

Frankie, además, subrayó que no "recuerda mucho" de su tiempo en 'Malcom el de en medio'.

"Casi se siente como si no fuera yo", dijo. "Me entristece un poco. Me vienen a la mente cosas que debería haber recordado. He llegado a hacer cualquier cosa que realmente quería hacer. Pero la verdad es que no recuerdo mucho". Por lo que -en la actualidad- disfruta del programa como un fanático y no como su protagonista.

