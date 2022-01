Alejandra Guzmán confirma que su madre, Silvia Pinal, tiene demencia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los problemas en la salud de Silvia Pinal no cesan, pese a que en diciembre fue dada de alta tras presentar problemas con su presión arterial y contagiarse con la covid-19.

Actualmente, se mantiene recuperándose en su hogar con la ayuda de un enfermera, pues debe permanecer en aislamiento hasta testar negativo contra el coronavirus.

VEA: Laura Bozzo confesó que recibe ayuda psicológica tras sus problemas legales

Y a pesar de que la veterana estrella del cine mexicano no presentó sintomatología severa, sí preocupó al público por los padecimientos que ha sufrido en los últimos años.

La actriz de 90 años descansa en su famosa casa de El Pedregal en la Ciudad de México, donde pudo celebrar el Año Nuevo con su familia extremando precauciones.

Sin embargo, en una reciente entrevista de su hija Alejandra Guzmán a los medios de comunicación, la cantante habría confirmado una especulación que desde hace cuatro años ha rondado la vida de Pinal: el deterioro de su salud mental por una demencia asociada a la edad.

Fue en agosto de 2018 cuando la protagonista de 'Viridiana y Simón del Desierto' dio de qué hablar y causó desconcierto en sus familiares y fans al mostrar síntomas de pérdida de la memoria.

+Así ha crecido Luciana, la hija de la fallecida actriz Lorena Rojas





¿Qué fue lo que sucedió?

Para entonces, Silvia aseguró no haber dado permiso ni saber nada acerca de la realización de la bioserie 'Silvia Pinal: Frente a tí', que estaba siendo preparada en ese momento por la productora Clara Estrada. Finalmente, este proyecto se llevó a cabo y fue transmitida en horario nocturno, protagonizada por Itatí Cantoral.

Lo que sorprendió a todos es que ella misma había dado la autorización al serial, brindó entrevistas y recibió a la producción en su hogar.

Además tuvo presentaciones con parte del elenco, por lo que de inmediato se comenzó a rumorar sobre un posible deterioro de la artista.

Tras los indicios de Alzheimer y luego de que TVNotas afirmara que Enrique Guzmán Jr., intentara manipular a su madre para beneficiarse económicamente a futuro -dejando fuera del testamento a sus hermanas Sylvia y Alejandra, el también hijo de Enrique Guzmán desmintió todos los rumores en cuanto a su salud.

DE INTERÉS: Tristan Thompson reconoce que tuvo un hijo con Maralee Nichols; pide disculpas a Khloé Kardashian

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, expresó Guzmán en octubre de 2020.

No obstante, ahora, con la declaración de la madre de Frida Sofía se confirmó quizá de manera inconsciente que Silvia en efecto padece demencia.

"Vamos a estar (aislados) 10 días en los que ella puede (todavía) infectar, estamos muy resguardados. (La sacamos del hospital) porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso y fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital”, señaló la rockera.

ADEMÁS: ¿Por qué razón Natalia Jiménez ya no quiere tener hijos?