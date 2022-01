Laura Bozzo confesó que recibe ayuda psicológica tras sus problemas legales

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la denuncia de evasión fiscal en su contra, Laura Bozzo, la conductora de televisión, confesó que se vio obligada a recibir ayuda psicológica debido a las secuelas físicas y mentales que rodearon su vida el pasado 2021.



Durante una entrevista para el programa 'Venga la alegría', Laura Bozzo reveló detalles sobre su situación legal y afirmó que sus abogados han presentado todas las pruebas para demostrar su inocencia en el caso. “Yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nunca hubo un tipo de depositario ilegal, es más, en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron”, señaló.



Por otro lado, la también conocida como 'Señorita Laura' se refirió a su salud y confesó que esta se deterioró el año pasado por sus problemas legales. "Hasta ahora tengo ataques de pánico, yo tengo un psiquiatra desde hace varios años. Yo soy medio loca, no voy a decir que no. Desde los 8 años me llevaron por primera vez al psicólogo" dijo.



Respecto a la propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la peruana, de 69 años, argumentó que ella también es abogada y no sería "tan bruta" de venderla, aunque poco después reconoció que la ofreció pero que las autoridades mexicanas no la aceptaron.

Acusación

La polémica presentadora de televisión, Laura Bozzo, ha sido acusada de delito fiscal en las últimas horas y vinculada a un proceso de prisión preventiva bajo órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

La noticia de la peruana causó conmoción desde su primer momento, puesto que medios internacionales aseguran que la conductora vendió un inmueble por más de 12 millones de pesos (602 mil dólares) que ya estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicha confiscación pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13,769,000 pesos (690,750 dólares) y al comercializarlo -Bozzo- incurrió en el ilícito de 'depositario infiel' por el cual podría ser castigada de tres a nueve años de prisión.

A raíz de esto, se conoció que un juez emitió una orden de prisión preventiva justificada en contra de la presentadora y que debería ser guardada en el reclusorio Santiaguito en Almoloya de Juaréz, ubicado en el Estado de México. Y debido a que no pudo acreditar un domicilio permanente, la mujer originaria de Perú, pero con nacionalidad mexicana e italiana, deberá ingresar al centro penitenciario tras acreditársele riesgo de fuga.

Meses atrás se difundió que la comunicadora había solicitado un acuerdo reparatorio con el objetivo de pagar el adeudo fiscal y evitar con ello su llegada a la cárcel.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que Laura tiene problemas con el SAT. En 2018 fue acusada de evasión tributaria por un monto de 17 millones de pesos tras no haber cancelado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa única (IETU) en 2012.

