'Fanburger', una bomba de sabor para los verdaderos amantes de las hamburguesas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grueso y jugoso trozo de carne acompañado de queso gratinado, los mejores vegetales, aderezos de ensueño y el exquisito pan de papa que encanta con su sabor y tamaño solo se pueden encontrar en 'Fanburger', negocio que está causando furor en los capitalinos por su increíble innovación y calidad.

Como su nombre lo dice, 'Fanburger' es para los verdaderos fanáticos de las hamburguesas, quienes sin duda quedarán satisfechos con la explosión de sabores que incluye cada una de sus opciones.

EL HERALDO se contactó con sus propietarios, los hermanos Eggar y José Gómez, de 34 y 37 años, quienes compartieron su emotiva historia de emprendimiento que los ha llevado a la cima del éxito con un platillo tradicional, pero que sabido diversificar: Las hamburguesas.

"Comenzamos con un asador pequeño allá por el 2011, queríamos tener ingresos extra para la familia", contó Eggar, técnico profesional de cocina, quien se encarga de elaborar cada receta del restaurante. "Antes atendíamos en el patio de la casa", dijo entre risas.

Por su parte, José Gómez, gerente administrativo con especialidad en economía social, también ha sido punto clave con sus ingeniosas ideas en el emprendimiento, el cual ha tenido una acertada percepción en la capital.

A diferencia de muchos negocios, 'Fanburger' no fue una casualidad sino un proyecto que estaba en los planes de los talentosos hermanos, sin embargo, hacerlo realidad necesitó del apoyo familiar. "Nos reunimos en familia y el tiempo dictó cuando era el momento correcto", añadió el joven.

Ingredientes de calidad y porciones ideales son sus herramientas claves. Foto: El Heraldo

Uno de los aspectos que resulta interesante es cómo uno de los platillos con mayor demanda y competencia puede lograr crecer rápidamente, pero a criterio del emprendedor, todo radica en la particularidad, atención y sabor del producto.

Actualmente, los ambos hermanos capitalinos generan alrededor de nueve empleos, cifra que planean aumentar con sus futuros planes.

A continuación sus impresiones tras la conversación con EL HERALDO.

Ajá Eggar, cuénteme ¿qué significa Fanburger para usted?

Fanburger es todo, es mi presente y mi futuro, más que un nexo económico, es la conexión directa con el cliente y la satisfacción de vender la mejor calidad al alcance de sus economías.

A su criterio, ¿qué tan difícil es ser emprendedor en Honduras?

Ser un emprendedor en general ya sea en Honduras o en otro país del globo, debe ser y siempre será difícil, más aún porque estamos acomodados y acostumbrados a una economía local y débil donde tenemos que entenderla para así poder atacarla, sin embargo así como es difícil levantar un negocio, así mismo es difícil llegar a los mas alto de una empresa, abrirse paso entre miles de empleados, esperar la oportunidad de una llamada entre muchos desempleados es igual de difícil, emprender es intentarlo, solo así vamos a saber si logramos hacerlo, si no lo intentamos nunca lo sabremos, si no fracasamos no aprendemos y si no aprendemos, no emprendemos.

¿Cómo hizo para salir victorioso pese y durante la pandemia?



El secreto está en respetar las medidas y la estrategia digital, con la pandemia la apertura de la redes y el mundo digital en general fue obligatoria, por ende teníamos que aprovechar el hecho que siempre hemos contado con servicio a domicilio, siempre estuvimos a un click de distancia, cuando autorizaron la apertura de los restaurantes para la recepción e ingreso de los clientes, ya habíamos generado suficiente expectativa para que nuestros clientes nos buscaran de vuelta.

Una libra y media de carne de res, doble queso amarillo, doble tocino, la salsa rosada de la casa y vegetales conforman la famosa 'Jocoña'. Foto: El Heraldo

¿Cuál ha sido su mayor logro?

Mi mayor logro es el poder ofrecerle una estabilidad económica mas allá de mis necesidades personales, poder ofrecerla a mi familia, que todos estemos en un momento de paz y equilibrio emocional, sin vivir de lujos, disfrutando de la salud y de una estabilidad laboral.

¿Y desafío?

Sin duda posicionar la marca, cambiar la mentalidad de las personas que las hamburguesas son mas que una comida rápida, que una hamburguesa bien elaborada es un plato exquisito y saber que el cliente merece algo mejor que la misma comida y el mismo sabor que hemos comprado con las franquicias americanas por las ultimas 3 décadas desde su llegada al pais.

¿Cuál considera que es la clave para que un negocio prospere?

La clave es levantarse temprano a trabajar, dedicarle tus energías a tus planes para el desarrollo del mismo, acostarse tarde y cansado, con la satisfacción de haberle entregado tus ganas al proyecto que estés desarrollando y sobre todo "el caer es no es una derrota, es parte de la experiencia" (Repetir cada día).

Aquellos que nos conocen, saben que siempre nos tendrán presentes en el restaurante, porque siempre estamos pendientes a las urgencias inmediatas.

¿Qué hay del futuro de 'Fanburger'?

Nuestros planes responden a un futuro inmediato y si ya tenemos un nombre en la capital, buscamos llegar San Pedro Sula, a la Ceiba y al sur del país, con el fin de afianzar la marca en territorio nacional antes de pensar en una inversión en los países vecinos.

Fanburger es un lugar acogedor para pasar una tarde en familia y con amistades. Foto: El Heraldo

Los más pedidos

En el amplio menú de 'Fanburger', ubicado en plaza Los Cipreses de la colonia Lomas del Guijarro, se encuentran exquisitos platillos como ser hamburguesas de res, de pollo a la plancha y de pollo empanizado. Además, ofrecen chicken fingers, alitas barbacoa y buffalo, pollo chuco, entre otros.

Sus precios rondan desde los 160.00 lempiras en adelante (con refresco y complemento).

Los pueden encontrar en su cuenta de Instagram como @fanburger, o como "Fanburger Honduras" en Facebook, así como en TikTok con el nombre de @fanburger. Su horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m..

También se les puede contactar al 9496-0815.

Sin duda, los emprendimientos se han convertido en el plan A de los capitalinos, quienes han decidido apostar por sus sueños y convertirse en su propio jefe, un desafío que solo algunos logran de la mano del esfuerzo y disciplina. Tal es el caso de los citados hermanos.

