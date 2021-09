Bad Bunny arrasa con 10 premios y se luce en los Billboard

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bad Bunny arrasó el jueves con 10 Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo a canción del año por “Dákiti” con Jhay Cortez, álbum del año por “YHLQMDLG” y artista del año, y al llevarse este último puso a cantar a todos los presentes: “Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite”.



El astro puertorriqueño de la música urbana les agradeció a sus fans por escuchar su música y expresó sus respetos por todos aquellos que trabajan como él.



Sin embargo, dijo: “El verdadero premio son otras cosas que estoy muy agradecido de tener, como el amor de la familia, el amor de mis amistades, el amor de ustedes, del público. Ese es el verdadero premio que me llevo y no necesito otro”.



Bad Bunny llegó a la ceremonia con 23 menciones en 13 categorías y triunfó también en apartados que incluyen “Hot Latin Song” artista del año, masculino; artista “Latin Rhythm” del año, solista, y compositor del año.

El de álbum del año se lo dedicó “a todas las personas que hacen música allá afuera, que hacen lo que aman y quizá no tienen la misma exposición o el mismo reconocimiento... Un día yo fui igual, no fui igual de conocido y hoy estoy aquí, así que los respeto mucho y gracias por hacer buena música”, dijo.



El espectáculo se transmitió en vivo por Telemundo desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida, y rindió homenajes a Paquita la del Barrio, con el premio Billboard Trayectoria Artística, el grupo Maná, con el primer premio Billboard Ícono, y Daddy Yankee, con el premio Billboard Salón de la Fama.



“Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años... y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación, uno se podía llevar un reconocimiento”, dijo Daddy Yankee al aceptar su galardón. “Nunca imaginé que la disciplina me iba entregar las llaves de ser el primer artista urbano en la historia en ser inducido al salón de la fama de Billboard”.



“Uno de los retos más grandes como artista es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades, y lo logré con mi idioma en español 100%, desde el barrio, desde el caserío, Puerto Rico”, continuó el ídolo del reggaetón quizás en el discurso más elocuente de la noche. “Siempre tuve una visión... Nunca me desenfoqué. Muchas gracias, no tengo otras palabras”.

Paquita la del Barrio, escoltada por Bad Bunny, proporcionó uno de los momentos más graciosos y espontáneos. Cuando iba comenzar su discurso de aceptación, el micrófono le quedó muy alto y el músico urbano, al percatarse de eso, se regresó para acercárselo.



“¡Eres un inútil!”, le dijo ella de cariño, haciendo alusión a su grito de guerra “¡¿Me estás oyendo inútil?!” y arrancando risas en el foro. Bad Bunny se quedó cortés sosteniéndole el micrófono durante todo su discurso.



“Muchas gracias a todos ustedes, a los Premios Billboard por distinguirme, por tomarme en cuenta”, dijo la cantante mexicana, quien celebraba sus 50 años de carrera, con la voz entrecortada. “Podría decir muchas cosas, pero creo que es mejor aguantárselas y darles a ustedes todo lo mejor, lo mejor de la vida que es el cariño de todos nosotros”.



Más tarde, acompañada de mariachis, interpretó sus clásicos “Rata de dos patas” y “El consejo”, esta última con Ana Bárbara.



Maná, en tanto, recibió su trofeo de manos de Black Eyed Peas y aunque no dio un discurso particularmente memorable, sí proporcionó uno de los números musicales más emotivos junto a la joven Mabel en su nueva versión de “El reloj cucú”.



Los Black Eyes Peas fueron los segundos más premiados de la noche, con tres trofeos que incluyeron artista crossover del año; canción del año, ventas con J Balvin por “Ritmo (Bad Boys For Life)”; y canción “Latin Pop” del año con Ozuna y J.Rey Soul, por “Mamacita”.



“Quiero agradecer a la comunidad latina. Desde los años 2000 nuestra primera casa era Centro y Sudamérica tocándoles a ustedes en estadios y arenas y ni siquiera teníamos que cantar en español, así que muchas gracias por escuchar nuestra música todos estos años”, dijo will.i.am, en inglés. “Gracias a todos los latinos por hacer el mundo increíble”.

Taboo, en español, agregó: “Gracias a ustedes por todo el apoyo y sinceramente es un orgullo representar a los mexicanos. Poco a poquito estoy aprendiendo más, me enfoco en mis raíces, mis raíces indígenas. Nunca se olviden por favor, tenemos que enfocarnos en eso también”.



Representando a las mujeres, la colombiana Karol G se llevó dos premios: “Hot Latin Songs”, artista del año, femenina, y “Top Latin Albums” artista del año, femenina.



“Estoy muy emocionada, muy feliz”, dijo la cantante colombiana, ataviada en un elegante traje negro de Roberto Cavalli y el pelo suelto teñido de turquesa. “Se lo voy a dedicar a mis nenas luchadoras que tumban prototipos, barreras, siempre, que se arriesgan. Gracias por seguirme, por escuchar mi música”.



Myke Towers, en tanto, se alzó con el premio al artista del año, debut, y se lo dedicó “en especial a todos esos chamaquitos que están soñando, que sepan que yo no estoy tratando de ser ejemplo. Yo lo que estoy es persiguiendo mi sueño, así que hagan ustedes lo mismo escuchando su corazón siempre”.



La ceremonia comenzó con Camila Cabello interpretando su nuevo tema “Don’t Go Yet” con una gran orquesta de músicos ataviados con esmóquines retro. La estrella nacida en Cuba, en un pequeño atuendo negro con capas y brillantes, terminó su acto clamando por la libertad de la isla: “Ya no queremos patria y muerte, sino patria y vida”.



Entre otros, Juanes interpretó su versión rock del clásico de Joe Arroyo “Rebelión” con el look setentero que ha lucido el último año y Carlos Rivera estrenó su nueva colaboración con Reik, “Cuantas veces”. Carlos Vives y su hija Lucy Vives, acompañados por Mau & Ricky, interpretaron su éxito “Besos en cualquier horario”, y la flamante mamá Natti Natasha ofreció el estreno televisivo de “Noches en Miami”.

Guadalupe Pineda, Yuri y Ana Bárbara conmemoraron el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel con un popurrí preparado por el maestro Eduardo Magallanes que incluyó “Se me olvidó otra vez”, “Abrázame muy fuerte”, “Te sigo amando”, “Me nace del corazón” y “Amor eterno”.



En el género regional mexicano triunfaron con dos premios la Banda MS de Sergio Lizárraga, en las categorías “Hot Latin Songs” artista del año, dúo o grupo y artista regional mexicano, dúo o grupo, mientras que sus colegas de Eslabón Armado ganaron “Top Latin Album” artista del año, dúo o frupo y álbum regional mexicano del año por “Tu veneno mortal”.



Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.



Coincidieron con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año con Karol G, Daddy Yankee, Maná y Nicky Jam entre sus artistas invitados para conferencias.



Conducida por William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni, la ceremonia cerró con Jhay Cortez interpretando el tema “En mi cuarto”.