Acusan a Christian Nodal de cometer un delito federal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Christian Nodal está envuelto en polémica y esta vez no es por su relación con Belinda, sino por el nuevo integrante de su familia: un mono araña.



El intérprete de "Adiós amor" compartió una historia del animal envuelto en una cobija y escribió: "La princesa de la casa, Piaf".



Aunque muchos fans celebraron y admiraron a su mascota, las organizaciones defensoras de animales lo acusaron de cometer un delito federal.



La organización Voluntarios Informados denunció, a través de Facebook, que este animal está protegido por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA).



De acuerdo con la publicación, Nodal es cómplice de un delito federal al haber adquirido y mostrado en su cuenta social que posee al animal.



Además, solicitan que se le aplique todo el peso de la ley al prometido de Belinda y que no se le deje libre ni tenga privilegios por su posición.



"Podemos lograr que se viralice y esperamos que le llegue a un personaje llamado Christian Nodal, un popular cantante mexicano. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente él esta siendo cómplice de un delito federal al adquirir y presumir recientemente que posee de mascota a un mono araña bebé", se lee en la denuncia.



"Lo verdaderamente preocupante de esta situación es que con total impunidad se difunde la nota en diversos medios digitales celebrando la acción. Es preocupante debido a que se normaliza la tenencia ilegal de fauna silvestre y se da un mensaje claro. No importa en absoluto la conservación de las especies y las instituciones se hacen de la vista gorda", agrega la publicación.



"Si un personaje que está constantemente en el ojo público no es siquiera cuestionado por la autoridad, ¿qué podemos esperar que suceda en los ámbitos más clandestinos? ¿Es tan poco importante la conservación de la biodiversidad que a pesar de mostrarte en público cometiendo un delito ambiental no recibirás castigo? O será acaso que al tener un poder adquisitivo tan alto como el de Nodal también se puede comprar a las autoridades", finaliza el post.



Actualmente el mono araña está en la categoría "Peligro de Extinción" y la venta, compra, transporte y posesión representan un delito federal punible.