"Yo planeaba mi final y el de mi hijo": la triste historia de Chiky Bombom

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El mayor miedo de la famosa “Chiky Bombom La Pantera” fue ser madre soltera y no tener recursos para sostener a su hijo, pero por cuestiones de la vida ese temor se le hizo realidad.



Una vez que se hizo realidad su más grande miedo en la vida, sólo pensó en algo para solucionar su problema: Matar a su hijo y suicidarse.



Contexto

Lissette Eduardo más conocida como “ChikyBomBom La Pantera” nació en República Dominicana pero arribó a Estados Unidos, más exactamente a Nueva York, antes de los 8 años. Allí vivió su adolescencia y años más tarde empezó a subir varios videos en los que transmitía mensajes de empoderamiento y autoestima.



Sin embargo, no todo fue tan positivo en su vida y en medio de una entrevista confesó que la depresión la llevó a planear su muerte y también la de su único hijo.

Motivos de la depresión

En su confesión, explicó que siempre tuvo temor de ser madre soltera y cuando su matrimonio no pudo continuar la tristeza la llevó a un límite en el que pensaba que vivir era un martirio.



"Lo primero que yo le pedía a papá Dios era que yo no quería ser madre soltera, eso ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida", dijo.



"Yo planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo porque yo no tenía trabajo, yo pasé hambre conocí la 'olla' que es no tener un dólar para comprarle leche a tu hijo", confesó.

Superó la depresión

Luego de abrir su corazón en una entrevista contó que ella fue a la iglesia y cuando pudo valorarse, y amarse tal y como es, fue el momento en el que decidió que las redes sociales serían el mecanismo para contar su historia.



Ahora su carrera es todo un éxito y sus cuentas están cerca de los siete millones de seguidores, sobre todo en Tiktok, donde su saludo 'Buenas bueeeenas' se convirtió en tendencia cuando estrellas como Karol G, Greeidy Rendón y hasta Lina Tejeiro lo usaron para sus redes sociales.



