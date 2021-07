Intentan cancelar a 'Chiky Bombom' por arremeter contra seguidora; días después se disculpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos días, la tiktoker dominicana conocida como 'La Chiky Bombom' sufrió un declive en su popularidad tras asegurar que demandaría a las personas que se atrevieran a utilizar su frase 'Buenas, buenas' para obtener ingresos económicos.

Todo ocurrió cuando una usuaria de la aplicación china de videos, identificada como @ferreal4, decidió utilizar la controvertida expresión para estamparla en una playera, negocio al que se dedicaría para ganarse la vida.

VEA: Miranda McKeon, actriz de "Anne with an E", lucha contra el cáncer de mama

Pese a que explicó que la camiseta sería de uso personal, la influencer -cuyo nombre real es Lissette Eduardo- arremetió contra ella y aseguró que era toda una "oportunista".

"Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene, oportunista y falta de respeto", escribió Eduardo en el perfil de su seguidora.

Este comentario provocó que la mayoría de internautas se volcarán en contra de 'La Chiky Bombom', puesto que amenazó a quienes ostentaran con usar las "frases de su autoría".

"Se te subieron los humos a la cabeza, jamás imagine podías amenazar a una persona por algo tan absurdo, una seguidora tuya mija, tu vienes de abajo y más que nadie debe entender la verdad. Creo que te pasaste de la raya", fueron algunos de los mensajes de los cibernautas.

LEA: "Te calmas", la reacción de Erick Rubín a las fotos de su hija Mía en bikini

'Arrepentida'

Días después de la polémica, la influencer publicó varias secuencias de video en sus redes sociales donde afirmó estar arrepentida y no ser una mujer perfecta. "Cometí un error", pero "no he matado a nadie", expresó.

La tiktoker residente en Nueva York confesó, además, que estaba cansada de las críticas e insultos recibidos de personas que ni siquiera la conocían.

"He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de solo conocerme. Han malinterpretado un error que cometí", sostuvo.

+El mensaje de la mamá de Christian Nodal tras su cirugía

A renglón seguido manifestó que, "yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y sacado provecho a esto, y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, que nos han deseado la muerte a mí y a mi hijo, les puedo asegurar que son peores seres humanos que yo".

Finalmente, la dominicana reiteró que ya había pedido disculpas a la joven que hizo la camiseta y que debía ser un asunto olvidado para todos.

DE INTERÉS: Muere la madre de Keyshia Cole tras sufrir sobredosis en su cumpleaños