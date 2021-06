El emotivo mensaje de Dante Gebel tras muerte de su padre: "Fue un placer ser tu hijo"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El pastor Dante Gebel anunció la muerte de su padre, Federico Gebel de 95 años, con un sentido mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

El pastor, actor y presentador de televisión contó que su padre murió este día en Argentina y le dedicó una extensa publicación para despedirse con una reseña de lo que fue su vida.



"Hoy se me fue el hombre que me llevó a su carpintería y yo me quedaba viendo sus dedos agarrotados, llenos de callos y golpes hechos a martillazos y formón", inicia Dante Gebel con su mensaje.

LEA: La broma del pastor Dante Gebel para que los religiosos 'no se aburran'

"Hoy se fue el hombre que me enseñó a afeitarme; ponía un espejo en la pared que daba al galpón y decía que había que hacerlo con navaja, espuma y bajo la luz natural del día. Que eso era afeitarse de verdad, a lo macho", cuenta.



El famoso predicador, contó que "hace unas semanas me confesó que se quería ir, que estaba cansado; yo le dije que estaba bien, que ya se acercaba la hora de viajar. Y finalmente hace unos minutos, en una hora silenciosa, quieta, de marea baja, tomó el último tren a casa" (…). "Se fue como un señor alemán. Sin degradarse, sin deterioro, sin corromperse, como una persona consciente. Un viejo hermoso y sereno", agregó.



"Hasta pronto, Federico; mi amigo el carpintero. Salúdame a la viejita. Ya te extraño; pero fue un placer ser tu hijo", concluye Dante.

ADEMÁS: Familias del crematorio municipal reciben donativo de la iglesia de Dante Gebel